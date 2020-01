2020: Bédié dévoile les 4 secrets pour battre Ouattara et le RHDP

A l'occasion de la présentation des voeux du nouvel an 2020, Henri Konan Bédié a dévoilé un pan important de sa stratégie de reconquête du pouvoir d’Etat en 2020.

Henri Konan Bédié déterminé à reconquérir le pouvoir d’Etat

Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, est confiant sur le retour de son parti au pouvoir à la faveur de la présidentielle d'octobre prochain.

L’année 2020, est en effet, selon lui, une année particulièrement importante et attendue par l’ensemble des ivoiriens, en raison du scrutin présidentiel qui aura lieu.

Le "Sphinx de Daoukro" estime qu'il reviendra au peuple souverain de Côte d’Ivoire d’exprimer son droit légitime de dévolution du pouvoir d’État en faveur de l’opinion politique majoritaire, dans un environnement qu'il souhaite vivement apaisé.

Or un tel environnement se prépare et se consolide minutieusement par l’action conjointe de toutes les forces sociales et politiques de la nation.

"A ce jour, je note qu’aucun progrès significatif n’a été effectué par le gouvernement en termes de réponse efficace aux dérives constatées et dénoncées, régulièrement, par mes soins", relève-t-il.

C'est pourquoi Henri Konan Bédié pense qu'il est temps d'oeuvrer à la reconstitution des ressorts sociaux indispensables à la cohésion nationale pour le triomphe de la démocratie et de l’état de droit.

"Je vous exhorte à entretenir constamment la flamme du parti sur le terrain, car 2020, année électorale, est l’année de tous les sacrifices à consentir par tous pour la victoire du PDCI-RDA et de ses alliés que sont la CDRP et EDS", recommande-t-il.

Pour s'assurer une reconquête effective du pouvoir d’État en octobre prochain, Henri Konan Bédié propose quatre attitudes à adopter de la part des militants du PDCI-RDA.

D'abord la vigilance permanente sur le terrain politique; une mobilisation exceptionnelle lorsque cela l’exige; et une cohésion sans faille pour assurer une victoire éclatante à l’élection présidentielle d’octobre 2020, en vue de rendre la souveraineté au peuple de Côte d’Ivoire.

Enfin, Bédié exige aux militants un calme et une détermination, "sans jamais céder aux manœuvres d’intimidations, de provocations, en tout genre, d’où qu’elles viennent".

"En conséquence, il nous revient de nous déployer sur le terrain pour encadrer, organiser et accompagner nos braves populations dans l’acquisition de toutes les pièces requises afin qu’elles puissent exprimer leur droit de vote, lors du scrutin présidentiel à venir", insiste-t-il.