Présidentielle 2020 : Voici l'identité du directeur de campagne de Soro

Guillaume Soro a annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. C'était le samedi 12 octobre 2019 au cours d'une "crush party" à Valence, en Espagne. Le député de Ferké a définitivement tourné le dos à Alassane Ouattara et lorgne désormais le fauteuil présidentiel, jalousement conservé par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Cependant, la bataille s'annonce âpre pour la conquête du pouvoir. Et cela, l'ancien chef rebelle l'a si bien compris qu'il a déjà entamé la mise en place de son équipe.

Présidentielle, qui pour gérer la campagne de Soro en 2020 ?

Le 8 février 2019, Guillaume Soro a officiellement annoncé sa démission de la tête de l'Assemblée nationale. Tout est parti de son refus d'intégrer le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir, comme lui avait recommandé Alassane Ouattara. Le président de Générations et peuples solidaires (GPS) a décidé de ne pas s'engager avec le RHDP et n'a pas pris part au congrès ordinaire du 26 janvier 2019 au stade Félix Houphouët-Boigny, car il se dit "homme à croire plus au jugement de l’histoire qu’au jugement des hommes".

Le leader des soroïstes a préféré descendre de son piédestal afin de "vivre et partager le quotidien" des Ivoiriens plutôt que de se "complaire dans l’aisance de la posture institutionnelle".

Une fois débarrassé de ses habits de chef de l'hémicycle, l'ancien Premier ministre a laissé entendre qu'il envisage d’occuper le fauteuil. "Ma vie politique ne fait que commencer. C’est le début, on n’a rien fait encore. Aujourd’hui, je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil pour m’asseoir dedans", avait-il dit peu avant sa démission.

Dix mois plus tard, Guillaume Soro, dont le retour à Abidjan, après six mois d'absence, est prévu pour le 22 décembre 2019, commence déjà à former son équipe pour la bataille électorale. C'est ainsi que, précise La Lettre du continent dans sa parution du 18 décembre 2019, pour la présidentielle, l'ex-chef rebelle a porté son choix sur Affoussiata Bamba Lamine en vue de piloter son équipe de campagne.

Ancienne ministre de la Communication d'Alassane Ouattara, la fille de Bamba Moriféré est très proche de l'enfant de Ferké (nord de la Côte d'Ivoire) auprès de qui elle joue le rôle de conseillère.