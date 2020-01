1er janvier 2020, Nicolas Pépé frappe un grand coup avec Arsenal

L'année 2020 a démarré en trombe pour Nicolas Pépé, qui a livré un match exceptionnel lors du Boxing Day, en Angleterre. L'international ivoirien a offert un but et une passe décisive à Arsenal qui l'a emporté contre Manchester United.

Nicolas Pépé annonce les couleurs pour 2020

La Premier league, championnat anglais de première division, n'était pas de tout repos en cette fin d'année 2019 et en ce début d'année 2020. Le Boxing day, comme l'appellent les Anglais, a été une occasion d'importantes rencontres sportives entre les grands clubs de ce championnat européen très relevé. Aussi, l'opposition entre Arsenal FC et Manchester United, ce 1er janvier 2020, a-t-elle été l'arène offerte à Nicolas Pépé pour faire montre de son talent de grand footballeur.

Arrivé chez les Gunners lors du Mercato estival, le plus gros transfert de joueurs africains de ce club peinait jusque-là à imposer sa marque qu'on lui connaissait avec le club français de LOSC. Toutefois, avec plus de travail, de persévérance et surtout le soutien de son coach et de ses coéquipiers, l'attaquant ivoirien a regagné un peu plus en confiance.

C'est ainsi que, face au Mancunien, le buteur des Eléphants de Côte d'Ivoire a-t-il fait parler la puissance de son pied gauche magic en reprenant au point de pénalty, un retrait de son coéquipier à la 8e minute pour donner l'avantage au score à Arsenal FC (1-0). Deux minutes plus tard, l'Ivoirien tente une nouvelle incursion dans la surface de réparation de Man. U. Mais son retrait a été envoyé dans les airs par son coéquipier gabonais Pierre-Emeryc Aubameyang.

Mais ce n'était que partie remise pour Arsenal, car Nicolas Pépé a une nouvelle fois profité d'une mauvaise relance de Manchester United pour décrocher une lourde frappe du gauche, qui s'est échoué sur le montant droit du portier mancunien (38e). L'international ivoirien portera finalement le coup de grâce au club de son coéquipier en sélection, Eric Bailly, en offrant une passe décisive à son équipe à travers un corner magistralement exécuté (42e). Le match était donc plié dès la première mi-temps, et Arsenal FC pouvait rentrer au vestiaire avec un avantage au score (2-0).

Dès la reprise, Manchester United a tenté un baroud d'honneur, avec quelques frappes, sans grands conséquence sur la physionomie du match et le score. Cette partie de la 21e journée du championnat s'est donc achevée avec une belle victoire des Gunners qui remontent à la 10e place, quand Manchester est relégué à la 5e place, bien loin derrière le solide leader Liverpool, qui caracole en tête avec 55 points et deux matchs en moins.

« J’ai essayé de faire de mon mieux. Aujourd’hui, l’équipe a été solide, on a été généreux. On a fait des efforts tous ensemble. On a marqué 2 buts ce soir et on n’a pas encaissé de but. Ça n’arrive pas tous les jours, donc il faut retenir la performance collective », a réagi le joueur ivoirien en fin de match.