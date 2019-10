Europa League : Le pied gauche de Nicolas Pépé qui sauve Arsenal

Longtemps critiqué pour ses performances à demi-teintes avec Arsenal, Nicolas Pépé a fait tonner la poudre à l'Emirates stadium, ce jeudi 24 octobre. Le doublé de l'attaquant ivoirien permet au Gunners de remporter la 3e journée de l'Europa League face à Vitória Guimarães SC.

Nicolas Pépé, les buts du déclic avec Arsenal FC ?

Transféré à Arsenal FC au mercato estival avec la somme stratosphérique de 80 millions d’euros (52,4 milliards de francs CFA), Nicolas Pépé était bien malheureux, car ses performances sportives étaient sous le feu des critiques. Jusque-là muet devant les buts adverses, l'international ivoirien attendait son heure de gloire, qui ne tardera d'ailleurs pas à sonner.

En effet, l'ancien buteur de Lille a débuté la rencontre contre le club portugais de Vitória Guimarães SC sur le banc. C'était un véritable supplice pour l'attaquant des Éléphants de Côte d'Ivoire, car dès la 8e minute de jeu, les visiteurs ont fait tomber le froid sur l'Emirates Stadium en ouvrant le score. La parité rétablie à la 32e minute, les poulains de Unai Émery espéraient prendre le jeu à leur compte. Mais seulement 4 minutes après (36e), les Portugais ont encore planté un autre coup de poignard chez les Gunners.

Cependant, pour le dernier quart d'heure, l'ancien coach du PSG lance Nicolas Pépé à la place d'Alexandre Lacazette. Coaching gagnant, dira-t-on, car le joueur ivoirien s'est illustré de fort belle manière. À la 80e minute de jeu, Arsenal obtient un coup franc aux abords de la surface de réparation de Vitoria. Le tir du nouvel entrant ne laisse aucune chance au gardien adverse, rétablissant la parité au score.

À 2 - 2, Arsenal rêvait désormais à une victoire sur son terrain. Ce rêve sera transformé en réalité, avec un autre coup de pied arrêté de Nicolas Pépé dans les arrêts de jeu (90+2). Pleine lucarne.

Arsenal a finalement remporté le match par 3 buts à 2, avec un doublé de l'Ivoirien, qui se réconcilie ainsi avec son public. Vivement que ces deux buts soient un déclic pour l'international ivoirien en Premier league, comme l'espère Unai Emery : "Chaque nouveau joueur a généralement besoin de temps pour s'adapter. Pépé est un très bon joueur et nous croyons totalement en lui (...) Il s'améliore et a mis deux buts, qui sont importants pour nous et pour lui. Il a poursuivi son adaptation. Il est meilleur pour nous."