En 08 ans, comment Ouattara a fait baisser le taux de pauvreté

Dans son message à la Nation, le 31 décembre 2019 à Abidjan, le Président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé que le taux de pauvreté devrait baisser à 35% en 2018, contre 51% en 2011, grâce à une gestion rigoureuse et saine des finances publiques.

« Le taux de pauvreté devrait se situer aux alentours de 35% en 2018 contre 51% en 2011 », a annoncé le Président Alassane Ouattara. Selon le Chef de l’Etat ivoirien, le recul de la pauvreté est favorisé par la gestion rigoureuse et saine des finances publiques qui a permis de regagner la confiance des partenaires techniques et financiers et de maintenir le rythme de la croissance.

« Notre croissance forte et soutenue depuis 2012 a permis de faire de notre économie, l’une des plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance moyen compris entre 7 et 9% par an », a-t-il indiqué. Et d'ajouter que cette embellie économique a positivement impacté les conditions de vie des populations, notamment avec le déblocage des salaires des fonctionnaires après plus de 25 ans de gel, le relèvement du SMIG, le financement des projets de centaines de milliers de femmes.

A cela s’ajoutent la création d’environ trois millions d’emplois, la subvention du prix d’achat aux producteurs de certains produits agricoles tels que le cacao, le café, le coton, l’anacarde, etc. « Nos parents paysans ont ainsi obtenu une meilleure rémunération du produit de leur labeur et leur quotidien s’est nettement amélioré », s’est-il félicité.

Alassane Ouattara a également rappelé que d’importants investissements ont été réalisés depuis 2011 dans les services sociaux de base tels que l’eau potable, l’électricité, la santé, l’école et les routes. Ces actions, a dit le Chef de l’Etat ivoirien, ont contribué à inverser la courbe de la pauvreté, qui est en net recul (35% en 2018) selon les résultats préliminaires des rapports et des études qui seront publiés dans le courant du premier trimestre 2020.

Le Président de la République a en outre indiqué que le Programme Social du Gouvernement, déployé depuis le début de l’année 2019, a commencé à donner des résultats probants. « Au niveau de la santé, plus de 1 250 000 enfants ont été vaccinés gratuitement et près de 465 000 femmes ont bénéficié gracieusement de kits d'accouchement et de césarienne dans tout le pays », a indiqué Alassane Ouattara.

Et d’ajouter qu’en matière d’éducation, 10 300 enseignants ont été recrutés, formés et affectés dans les différentes régions du pays depuis octobre 2019 et 265 000 tables-bancs ont été livrées. Pour l'électricité, le Chef de l’Etat a rappelé que plus d’un million de familles vulnérables bénéficient de la réduction de 20% du tarif social.

De plus, l’Etat a pris en charge le premier paiement des frais d’abonnement à l’électricité de 200 000 familles. Au niveau du logement, plus de 1000 ha de réserves foncières ont été constituées. Et 72 milliards de FCFA investis dans les VRD-voiries et réseaux divers afin de rendre habitables les maisons déjà construites.

En outre, l’Etat a consenti plus de 300 milliards de FCFA d’exonérations fiscales afin de faire baisser les prix à payer par les acquéreurs de logements, a souligné le Président. Selon le Président de la République, 127.000 familles ivoiriennes bénéficient d'un appui financier direct de 144.000 FCFA par an, grâce au programme de filets sociaux, permettant ainsi de sortir environ 890 000 personnes de l’extrême pauvreté.