Drame : Une usine de transformation part en fumée à Abobo

Les habitants du quartier Anonkoua, dans la commune d'Abobo, se sont réveillés en découvrant avec tristesse et désolation l'incendie d'une usine de transformation. Le drame est survenu aux environs de deux heures du matin.

Abobo sous le choc après l'incendie d'une usine de transformation de coco

Rien ne présageait d'un tel drame dans la soirée du jeudi 2 janvier 2020 alors que les habitants d'Anonkoua, un quartier d' Abobo, se laissaient emporter par le sommeil pour un repos mérité. La quiétude des riverains sera troublée aux environs de deux heures du matin lorsqu'un incendie se déclenche dans une usine de transformation de noix de coco se trouvant à l'entrée de ce petit village. Les populations tirées de leur sommeil avec brutalité se déportent sur les lieux dans l'objectif de circonscrire les flammes.

De bonnes volontés alertent le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM). Selon des informations, les soldats du feu arrivent sur le lieu de l'incendie autour de quatre heures du matin. Fort heureusement, ils parviennent à vaincre les flammes, mais tout le contenu de l'usine a été emporté par les flammes. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Cependant, les dégâts matériels sont énormes.

Joint au téléphone par Afriquesur7, Deh Doko Augustin, propriétaire du local, a fait de troublantes révélations. Selon lui, l'entrepôt était censé servir à stocker des produits cosmétiques appartenant à un certain Haidara, propriétaire de H Cosmétique. Il avoue ne pas comprendre que l'entrepôt soit en réalité une usine de transformation de noix de coco. Les causes de l'incendie demeurent encore inconnues. Deh Doko nous a confié que son local a été mis en location après la crise postélectorale de 2010 et le contrat stipule qu'il s'agit d'une activité de stockage de produits cosmétiques. Cette situation suscite de nombreuses interrogations et le patron des lieux ne cache pas son étonnement.