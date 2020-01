Tina Glamour dévoile les gens qui ont "tué" Dj Arafat et cite sa mère

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, a encore fait une sortie fracassante samedi sur les ondes de radio Nostalgie. Elle a soutenu que son fils a été victime de sorcellerie.

Tina Glamour: ''Mon fils a été victime de sorcellerie familiale, et ça vient du côté marternelle"

Le mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, a véritablement vidé son sac samedi lors de l'émission ''Rien à cacher '' de radio Nostalgie. Elle a révélé que son fils a été livré en sorcellerie par les membres de sa famille marternelle.

''Mon fils a été dérouté spirituellement, et quand tu es dérouté spirituellement, tu ne sais même pas ce que tu fais (...) Vous savez, dans une famille, on ne peut pas livrer un enfant si un parent n'a pas donné son accord.

Donc mon fils a été victime de sorcellerie familiale, et ça vient du côté maternelle. J'assume ce que je dis parce que ce sont eux qui sont venus s'exhiber dès que mon fils est décédé", a-t-elle déclaré avant de s'en prendre à sa propre mère, Mémé Dandi Hélène.

''Je ne peux pas comprendre que mon fils soit décédé et qu'il y ait des gens que je ne connais même pas, qui viennent patauger dans la maison de mon fils comme des reptiles. Ils font des réunions clandestines sans m'en informer. Et qui est à la tête de ça?

Ma propre mère. J'aime bien ma mère mais tu ne voles pas ce qui m'appartient. Elle n'a jamais apprécié ma relation avec Houon Pierre, le père de Dj Arafat. Qu'elle reste loin des affaires concernant mon fils'', a ajouté Logbo Valentine.

Poursuivant, la mère de Dj Arafat est revenue sur sa descente sur les lieux de l'accident de son fils qui avait provoqué un énorme scandale sur la toile.

''C'est normal. J'ai perdu mon enfant. Il y a une partie de moi qui est morte. Je vais refaire ça parce que normalement, je devrais même le faire en étant nue. C'est l'esprit de mon fils qui est venu vers moi. Il m'a dit: maman, ça fait 7 jours que je suis mort et personne ne s'en souvient. Vas embrasser ma photo.

Je lui ai dit: ''mais Ange Didier, tu vas faire les gens vont me traiter de folle''. Il m'a dit: ''il y a longtemps qu'on te traite de folle. Vas embrasser ma photo. Je me sens seul", et "mon fils était arrêté spirituellement là où il est mort. J'ai embrassé la photo de mon fils mais ils ont filmé le côté négatif", a soutenu Tina Glamour.