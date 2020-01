En partance pour Odienné, ce qui est arrivé à Alpha Blondy sur la route

En partance pour Odienné où il tiendra un concert le 10 janvier prochain, Alpha Blondy a fait une rencontre assez surprenante au niveau de Bouaflé.

Alpha Blondy: ''J’ai rencontré ce mystérieux coeur sur ma route''

L'icône du reggae, Alpha Blondy, est plus que jamais déterminé à oeuvrer pour la paix et l'unité entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Le 1er janvier 2020, il devrait donner un concert live à Ferkessédougou mais en raison de quelques problèmes techniques, le spectacle avait dû être reporté au 2 janvier. Dénonçant un sabotage, Le Jagger, avec un discours assez apaisant, était parvenu à convaincre les nombreux spectateurs de rentrer chez eux et de revenir le lendemain.

Et la fête fut tout simplement belle le jeudi 2 janvier à la place Alassane Ouattara de Ferkessédougou, comme l'ont témoigné les nombreuses photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Après la réussite du concert de Ferkessédougou, Alpha Blondy a mis le cap sur la ville de Daloa, et là encore, la star mondiale du reggae a drainé une foule immense sur le lieu du spectacle.

Ayant parfaitement communié avec ses fans de la cité des antilopes, Alpha Blondy a exprimé sa gratitude aux populations de Daloa. ''Merci de m’avoir donné autant de Bonheur! Merci pour cette communion de positives vibrations pour la paix en Côte d'Ivoire. Mes baramôgôs, mes baramoussos de Daloa, je repars avec de merveilleux souvenirs, avec un morceau de vous. Le souvenir est le parfum de l’âme...Merci d’avoir parfumé mon âme'', a écrit Alpha Blondy avant de mettre le cap sur la ville d'Odienné où il a une prestation le 10 janvier prochain.

En partance pour la capitale du Denguelé située dans le nord ouest de la Côte d'Ivoire, Alpha Blondy a fait une mystérieuse découverte qu'il a tenu à partager avec ses followers sur les réseaux sociaux. Il s'agit en effet d'une forme de coeur qui s'est formée assez miraculeusement dans le sable. "J’ai rencontré ce mystérieux coeur sur ma route ...'', a écrit Alpha Blondy.

Avant de donner une interprétation à sa découverte: ''L’Homme sage se comporte comme l’eau...Si l’eau rencontre des pierres, elle poursuit son chemin...car elle sait qu’elles (les pierres) font partie du chemin. Après tout, le pardon n'est pas au bout du chemin...Il est le chemin. Il n’y a point de soleil pour les aveugles ni de tonnerre pour les sourds s'ils ne veulent pas croire en l’autre...Croyez en la paix et en notre capacité de demeurer unis'', a-t-il ajouté.