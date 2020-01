2020: Avant la présidentielle, ce que Ouattara demande à ses ministres

Moins de dix mois avant l’élection présidentielle d’octobre 2020, le président de la République, Alassane Ouattara, veut que ses ministres restent concentrés sur l’objectif d’atteinte de l’émergence, fixé depuis son accession au pouvoir en mai 2011.

Développement : Le Président Alassane Ouattara invite le gouvernement à poursuivre les réformes

Au cours du Conseil des ministres, le mercredi 08 janvier 2020 à Abidjan, le Président de la République, Alassane Ouattara, a invité le gouvernement à poursuivre les réformes pour le développement de la Côte d’Ivoire. « Je vous demande de poursuivre les réformes, notamment en matière de gouvernance, de gestion des finances publiques, d’amélioration du climat des affaires, de développement des infrastructures et du capital humain », a indiqué Alassane Ouattara.

Le Chef de l’Etat a salué l’engagement et la détermination du gouvernement à œuvrer, chaque jour davantage, pour l’émergence de notre pays et l’amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Il a également demandé au Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly de poursuivre les discussions avec les partis politiques et la société civile, durant ce mois de janvier, afin de finaliser le travail sur le cœur du processus électoral, c’est-à-dire le code électoral.

Pour sa part, le Chef du gouvernement a annoncé la tenue d’un séminaire gouvernemental pour la fin du mois de janvier 2020. Cette rencontre permettra, selon lui, « d’adopter le programme d’action prioritaire du gouvernement pour la nouvelle année ». Il a promis des actions fortes pour maintenir la trajectoire de l’émergence sur laquelle la Côte d’Ivoire est engagée de manière irréversible, comme le rapporte le CICG.