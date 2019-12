Ce qui s’est passé entre Amadou Gon et le Roi Nanan Boa Kouassi III

Le Roi Nanan Boa Kouassi III de l'Indénié et la Royauté ont fait des bénédictions, le 14 décembre 2019 à Abengourou, pour le Président Alassane Ouattara, afin qu'il poursuive dans la paix et la stabilité son oeuvre de développement à la tête du pays.

La Cour Royale recevait le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly qui représentait le Président Alassane Ouattara à la cérémonie d'hommage et de reconnaissance que les populations de l'Indénié-Djuablin lui rendaient. ''Sa Majesté Nanan Boa Kouassi III, 17è Roi de l'Indénié, et la Royauté souhaitent une bonne santé au Président Alassane Ouattara et la paix et la stabilité pour le pays '', a dit Nanan Kouamé Kouadio II, porte-parole du Roi.

Le porte-parole a également traduit la reconnaissance de la Région au Chef de l'Etat et au gouvernement, pour les nombreuses actions de développement réalisées au profit des populations de la Région. A son tour, le Premier Ministre a demandé au Roi de continuer de prier pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, afin que le pays continue sa dynamique de croissance et de développement.

''Je suis ici, au nom du Président de la République. Il me charge de transmettre tout son respect à sa Majesté Nanan Boa Kouassi III. Tout ce qui s'est fait ici a été possible parce que le pays est en paix. Il vous demande de continuer de prier pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire, afin que le pays continue sa dynamique de progrès '', a dit Amadou Gon Coulibaly.

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a indiqué que la Côte d’Ivoire est engagée dans une dynamique irréversible de paix et de progrès. "Oui, la Côte d’Ivoire avance. Elle avance bien. Nous entendons poursuivre cet élan remarquable, aux côtés du Président de la République Alassane Ouattara ", a dit le Chef du gouvernement. Au-delà des filles et fils de l’Indénié-Djuablin, le Premier Ministre a exhorté l’ensemble des Ivoiriens au rassemblement et à l’unité autour de la Côte d’Ivoire que chaque citoyen a en héritage.

Pour le Premier Ministre, le temps des querelles, des ambitions personnelles, des rancunes et autres récriminations, est passé. Amadou Gon a rassuré ses hôtes, en indiquant que l’élection présidentielle de 2020 se passera dans de bonnes conditions; ce, d’autant plus qu’elle sera ‘’libre, ouverte et transparente’’, ainsi que le rapporte la Primature.