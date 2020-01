"Incendié" sur la toile, Mabri Toikeusse secouru par une étudiante

Albert Mabri Toikeusse est actuellement sous le feu de la critique. Le ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est attiré la foudre des internautes après avoir publié la photo de lui et sa fille, qui vient de décrocher son master en droit et gouvernance mondiale. Même si le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) a supprimé le post sur sa page Facebook, des critiques ont immédiatement fusé pour dénoncer le geste du ministre.

Albert Mabri Toikeusse, "vomi" par les internautes

"Je rends gloire à Dieu de m'avoir donné la joie d'assister à la cérémonie de graduation de ma fille à l'université Durham en Écosse, pour le Master en droit et gouvernance mondiale. Félicitations Neïla". Tels sont les propos d'Albert Mabri Toikeusse sur sa page Facebook. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui avait voulu partager sa joie avec les Ivoiriens, a sans doute été surpris par le flot de critiques déversées contre sa personne. Les internautes ont crié leur indignation et leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une trahison ou encore de l'insolence envers tous ces étudiants qui peinent à achever leur cursus universitaire à cause des nombreuses difficultés minant le système éducatif. Les grèves intempestives des professeurs plombent la vie des étudiants. Le cas de milliers d'étudiants menacés d'exclusion de l'université Félix Houphouët-Boigny continue d'alimenter l'actualité. On leur reproche de n'avoir pas pu s'inscrire dans le délai prescrit par l'administration au titre de l'année 2017-2018.

Mabri Toikeusse a préféré éloigner sa fille Neïla de cette atmosphère peu favorable aux études. Après la fille de Kandia Camara qui avait été présentée par sa mère suite à l'obtention de son diplôme aux États-Unis, la publication du chef de l'UDPCI passe mal. D'ailleurs, il l'a si bien compris qu'il a supprimé son post. Malmené par les internautes, le ministre a reçu le soutien d'une étudiante ivoirienne. "J'ai pu avoir une bourse en sollicitant le ministre MABRI, pour une thèse en droit hors du pays. J'ai participé au challenge dont tout le monde se souvient. Nous étions nombreux. Tout le monde n'a pas encore eu gain de cause. Moi j'ai eu cette chance non pas parce que je suis fille de... Mais juste par mon mérite et parce que mon projet portait sur l'enseignement. J'ai eu droit à une audition avec des questions du ministre himself en présence de certains membres de son cabinet", a publié la jeune dame sur les réseaux.

Poursuivant, elle a fait des précisions sur le parcours scolaire de Neïla Mabri. "Pour revenir au but de mon propos, j’ai été moi aussi surprise de voir sa fille étudier hors du pays vu qu'il ne m'encourageait pas dans un premier temps à le faire. J'ai par la suite appris de source sure que cette dernière n'y ait pas parce que son père, c'est un certain Abdallah Toikeusse MABRI, ministre influent et leader politique, mais par son travail. Elle est excellente. Elle a juste reçu comme moi une bourse pour étudier à l'extérieur. Le plus surprenant, c'est que ce n'est même pas une bourse de la Côte d'Ivoire. Encore moins un financement de son papa ministre. Waouh !! On dira que j'ai eu plus de chance qu'elle auprès de son propre père moi qui suis une inconnue", a-t-elle ajouté avant de demander de sortir des "émotions pour analyser les choses de façon objective et surtout parler de ce qu'on sait sans se mettre dans la posture du dénonciateur de tous les maux de notre pays et du juge de l'éthique de nos hommes politiques en les fustigeant sans connaitre les contours d'un propos".