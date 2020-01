Voici toute la vérité sur l'adolescent mort dans un vol Air France

On en sait un peu plus sur l'identité de l'adolescent ivoirien retrouvé mort dans le puits du train d'atterrissage du vol AF 703 d'Air France, mercredi 8 janvier 2020 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle de Paris. L'engin avait décollé de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d' Abidjan, la veille vers 22 h 55.

Incident du vol AF 703 d'Air France : Le ministère des Transports fait toute la lumière

L' enquête ouverte relativement à l'affaire du clandestin ivoirien retrouvé mort, mercredi dernier à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle de Paris, a livré ses secrets. Le ministère ivoirien des Transports, révèle qu' il s'agit du jeune Ani Guibahi Laurent Barthélémy, adolescent de 15 ans, élève en classe de 4e dans un lycée de Niangon Lokoua dans la commune de Yopougon.

À en croire le ministère des Transports, l'adolescent aurait commis l' imprudence de s'agripper au train d'atterrissage du vol AF 703 de la compagnie Air France, alors que l'engin se préparait à amorcer son décollage.

"La visualisation des caméras de surveillance a permis de constater que M. Ani Guibahi Laurent Barthélémy a accédé au train d’atterrissage de l’aéronef en s’agrippant à celui-ci au moment où celui-ci s’apprêtait à s’élancer pour son décollage vers 22 H 55 mn ", a révélé le ministère dirigé par Amadou Koné dans un communiqué dont copie nous est parvenue.

Le jeune Ani Guibahi Laurent Barthélémy avait été découvert mort dans le puits d'un train d'atterrissage arrière du Vol 703 d'Air France, mercredi matin vers 6 h 40 à l'aéroport international Roissy Charles de Gaulle de Paris. Tout de suite, les deux parties, Française et Ivoirienne, ont ouvert des enquêtes en vue de faire la lumière sur ce drame.

Renouvelant sa compassion aux parents du défunt, le ministre Amadou Koné a tenu, au nom du gouvernement ivoirien, a rassuré les usagers et les acteurs de l’aéroport d’Abidjan "de ce que les circonstances de ce drame ne sont pas de nature à remettre en cause les importants résultats obtenus et ayant abouti aux certifications sureté et sécurité de l’aéroport".

D'ailleurs, le ministère des Transports informe que le gouvernement a entrepris de renforcer davantage les dispositions de sécurité dans l’espace aéroportuaire de Port-Bouet. "Plusieurs mesures ont été arrêtées, notamment le déguerpissement des emprises de l’espace mitoyen à la zone aéroportuaire en vue d’établir une zone tampon de sécurité autour de l’aéroport", a-t-il annoncé.