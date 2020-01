Côte d'Ivoire: Amie des artistes, qui a tué la belle Yasmine Gros Yeux?

Le décès de la belle Madice Yasmine Awlabi alias Yasmine Gros Yeux, le dimanche 12 janvier 2020, suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Polémique sur la toile après le décès de Yasmine Gros Yeux

Madice Yasmine Awlabi alias Yasmine Gros Yeux est décédée. Selon les informations relayées sur les réseaux sociaux, elle aurait été victime d'un mauvais sort que lui a lancé une dame qui l'accusait d'entretenir une relation amoureuse avec son homme. Des captures d'écran d'une conversation whatsapp ont même été publiées sur le net, et dans lesquelles la belle Yasmine demandait à son interlocuteur de prier pour elle.

Après avoir constaté que le mal qui la rongeait avait des origines mystiques, la jeune femme qui a sillonné plusieurs hôpitaux, a eu recours à des guides réligieux voire des guérisseurs mais en vain. Elle a poussé son dernier soupir dans la ville de Bondoukou dimanche dernier.

Le décès de la jeune dame a aussitôt suscité de nombreuses réactions sur la toile. Pendant que certaines personnes exprimaient leur compassion envers la disparue, pour d'autres, celle-ci a payé pour avoir couché avec le mari d'autrui.

Des artistes ivoiriens se sont aussi exprimés sur le décès de la belle Yasmine Gros Yeux. ''Ma fille, c'est de toi on parle aujourd'hui partout sur internet comme ça? J'ai mal Yasmine. Repose en paix! La justice et la rétribution appartiennent à Dieu. Repose en paix ma fille et que la terre te soit légère!", a écrit Safarel Obiang.

Pour la comédienne Yvidero, ''chacun de nous a son histoire. Avec nos relations amoureuses, si par vengeance, on devrait empoisonner les gens, la terre allait se vider. Affaire de garçon est trop compliquée. Si ça ne va pas, il faut te retirer. Pense à ta famille avant qu’une personne au mauvais fond vienne détruire ta vie pour rien (...) Les hommes sont méchants oh! J’en sais quelque chose par expérience. Que DIEU l’accueille dans son royaume et que celui ou celle qui est responsable de cette tragédie ne soit point épargné par la vengeance et la rétribution du Seigneur''.