Amputé de la jambe gauche, l'artiste Jean-Aristide Dico revient de loin

L'artiste ivoirien Jean-Aristide Dico qui souffrait de diabète depuis plusieurs mois, a été amputé de la jambe gauche le dimanche 4 janvier 2020.

Atteint de diabète, Jean-Aristide Dico amputé de la jambe gauche

L'artiste, auteur, compositeur et producteur des médias, Houé Simon Aristide, connu sous le nom de Jean-Aristide Dico, était très mal en point ces derniers temps. Alors qu'il souffrait de diabète depuis plusieurs mois, il a finalement été amputé de la jambe gauche dans une clinique à Abidjan le dimanche 4 janvier 2020. L'opération s'étant déroulée dans de bonnes conditions et sans incident majeur, Jean Aristide Dico a bien voulu adresser sa gratitude aux personnes de bonne volonté qui l'ont aidé durant son séjour médical.

''Début décembre 2019, je suis tombé malade. Gravement malade. Les soins reçus ça et là dans des centres hospitaliers divers ne m’ayant pas donné satisfaction, je me suis retrouvé le 30 décembre dans une polyclinique d’Abidjan où j’ai dû être hospitalisé'', a-t-il rappelé avant d'adresser ses remerciements aux personnalités qui l'ont soutenu pendant ces moments difficiles.

''Au moment où je quitte la clinique après 18 jours d’hospitalisation, je voudrais ici et maintenant avoir une infinie reconnaissance pour de hautes personnalités au grand coeur qui ont conjugué leurs efforts pour que je reçoive les meilleurs soins que nécessitait mon état: je salue avec déférence le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, M. Hamed Bakayoko, le Président du Sénat, M. Ahoussou Kouadio Jeannot, la Présidence de la République à travers M. le Ministre Ibrahima Ouattara et le Ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kouakou Bandama'', a-t-il déclaré dans une adresse à la presse.

''Mes remerciements également à tous les artistes de Côte d’Ivoire, à l’association Légalité et Transparence, au personnel du Burida et à son DGI Serge Kouamé Akpatou et globalement à tous ceux qui ont été émus par mon état de santé et ont eu à mon endroit une prière de prompt rétablissement. Je viens de quitter la clinique et vais poursuivre ma convalescence à la maison'', a-t-il annoncé, joyeux.