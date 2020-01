Showbiz : Décès d' Allah Thérèse, Didier Bleou parle...

La triste nouvelle est tombée le dimanche 19 janvier 2020. Allah Thérèse a définitivement déposé le micro. La chanteuse quitte le monde des vivants et rejoint son fidèle compagnon N'goran La Loi, décédé le 20 mai 2018. Didier Bleou, célèbre animateur de la RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne) se souvient de l'ambassadrice de la musique traditionnelle baoulé.

Didier Bleou rend hommage à Allah Thérèse

La vie d' Allah Thérèse se confond intimement avec sa carrière musicale, qui a débuté en 1956, avec N'goran La Loi, son époux rencontré quelques années plus tôt lors de funérailles. Les deux tourtereaux ne se quittent plus et écument les scènes musicales pour le grand bonheur des mélomanes. Avec sa coiffure fort reconnaissable, dénommée "Akôrou Koffié", c'est-à-dire la femme de l'araignée, Allah Thérèse et son alter ego sont de véritables ambassadeurs de la musique traditionnelle baoulé. Dans ses chansons, elle fait voyager les amoureux de sa musique dans l'univers baoulé dans un profond mariage avec l'accordéon que manipule aisément son époux.

Véritable source d'inspiration pour la jeune génération, Allah Thérèse manie mal la langue de Molière, mais fait des prouesses linguistiques dans sa langue maternelle, le baoulé. La musique de cette dame, qui a décidé de sourire à la vie malgré les coups qu'elle lui porte, unit des générations d'Ivoiriens. Son public est composé de gens de sa promotion d'âge, mais aussi de personnes venues au monde longtemps après l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Le destin lui a effectivement donné un sacré coup : elle et son mari ne pourront pas avoir d'enfants. "À partir du moment où j'ai constaté que nous n'arrivions pas à faire d'enfant, j'ai décidé d'en faire mon métier. Dans notre culture baoulé, quand quelqu'un n'a pas d'enfant, le jour où la personne décède, au bout d'une semaine, elle est oubliée par tous. J'ai décidé de marquer mon temps avec la chanson", aimait-elle confier.

Allah Thérèse n'a pas conquis la Côte d'Ivoire que par sa voix. Elle a séduit par son style vestimentaire : le pagne traditionnel soigneusement noué. Le décès de son fidèle compagnon le 28 mai 2018 l'a complètement effondrée. Dimanche 19 janvier 2020, elle a rejoint celui avec qui elle a tout vécu. Touché par la disparition de cette icône de la musique ivoirienne, Didier Bleou lui a rendu un hommage. "Allah Thérèse s’en est allée ! Une vie vouée à la promotion de la musique moderne d’inspiration traditionnelle. Encore en mémoire tous ces beaux moments partagés avec elle sur des plateaux télé, avec honneur. Elle n’aura pas vécu inutilement. Dieu l’accueille dans son Royaume . Repose en paix !!! ", a publié l'ex-directeur de la radio Fréquence 2 sur sa page Facebook.