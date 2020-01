Déguerpissement: Une vendeuse s'évanouit à la vue des policiers

L'opération de déguerpissement aux alentours de l'hôpital général d' Abobo Sud a failli connaitre un drame le mardi 21 janvier 2020. Une dame a perdu connaissance à la vue des agents de la police municipale qui avaient pour mission de déloger les commerçantes installées à proximité de l'établissement sanitaire.

Déguerpissement, le pire évité à Abobo

Dans la matinée du mardi 21 janvier 2020, les commerçantes se trouvant aux abords de l'hôpital général d'Abobo Sud ont été surprises par des agents de la police municipale à bord d'un camion. Ces hommes avaient pour mission de conduire une opération de déguerpissement afin de donner fière allure à l'établissement de santé. Les vendeuses qui ne s'attendaient pas à voir débarquer les policiers municipaux se sont emparées de leurs marchandises en se mettant à courir. Dans la débandade, certaines parmi elles n'ont pu récupérer leurs articles, qui ont fini dans le véhicule de la police municipale.

Une scène peu ordinaire va attirer l'attention de toute la foule. Une dame de forte corpulence, aidée d'une jeune fille, qui tentait de s'enfuir avec sa table, s'est écroulée sous les regards de curieux. Elle était couchée et ne pouvait se mouvoir. On découvrira plus tard qu'elle s'était évanouie. L'un des agents municipaux s'approche de la pauvre femme. Il est immédiatement rejoint par deux autres de ces collaborateurs. L'un d'eux suggère qu'on l'amène à l'hôpital. Au moment où nous quittions les lieux, la vendeuse était encore étendue à même le sol.

Depuis son élection à la tête d'Abobo, Hamed Bakayoko a pris la décision de donner un nouveau visage à sa commune. Dès le 15 octobre 2018, le nouveau maire a lancé une vaste opération de déguerpissement autour de la mairie. Mardi 7 mai 2019, une autre opération est lancée sur l'axe reliant le rond-point de la brigade de gendarmerie à la mairie. Le successeur d'Adama Toungara s'est donné pour mission de libérer les voies d'accès et les ouvrages d'assainissement que des commerçants occupent de façon illégale.