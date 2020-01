Un acheteur de produits braqué, plus de 13 millions FCFA emportés

Sawagodo H., âgé de 50 ans, acheteur de produits café-cacao vivant à Abengourou, est inconsolable depuis le lundi 20 janvier 2020. Et pour cause, quatre bandits armés l'ont dépossédé de la somme de 13 800 000 francs CFA, a-t-on appris auprès de la Direction générale de la Police nationale.

Un acheteur de produits braqué, l'un des bandits aux arrêts

Le lundi 20 janvier 2020, quand Sawadogo H. quitte la maison familiale pour vaquer à ses occupations quotidiennes, il se doute qu'un gros malheur se prépare à s'abattre sur lui. Cet acheteur de produits café-cacao se livre à cœur joie à ses activités commerciales qui semblent aller pour le mieux. Ce jour-là, en regagnant son domicile, le sieur Sawadogo avait en sa possession 13 800 000 francs CFA, fruits d'un dur labeur. Selon les informations relayées par la direction générale de la Police nationale, une fois à l'entrée de sa maison, l'acheteur de produits est pris à partie par quatre individus armés qui étaient sur deux motos. Sans perdre de temps, ces quidams le dépossèdent de son argent et s'évanouissent dans la nature.

Désemparé, le cinquantenaire saisit les autorités compétentes en portant l'affaire devant le commissariat d' Abengourou. Notre source laisse entendre que le commissaire de police déploie ses hommes sur le terrain afin de mettre le grappin sur les auteurs de ce braquage. Un fait va attirer l'attention des policiers. En effet, des éléments postés au corridor à la sortie d'Abidjan informent les enquêteurs que deux individus ont eu une attitude suspecte en disparaissant à la vue des policiers. Sans perdre de temps, poursuit notre source, le commissaire sollicite l'aide des agents de la Brigade anticriminalité. Ceux-ci investissent les gares routières et parviennent à interpeler un certain Tchouka Eboka, 20 ans de nationalité nigériane. Cet individu a été arrêté grâce à la description faite par la victime. Le bandit avait en sa possession un pistolet automatique avec 07 munitions, un révolver garni de 04 munitions et la somme de 1 790 000 francs CFA. Les autres bandits sont activement recherchés.