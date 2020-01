Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 23 janvier 2020

Jeudi 23 janvier 2020, la titrologie ou revue de la presse ivoirienne reste dominée par l'actualité politique, notamment le voyage d'Alassane Ouattara au Royaume-Uni, la présidentielle du 31 octobre 2020 ou l'affaire Guillaume Soro.

Titrologie, l'Église catholique marche pour des élections apaisées

À en croire le journal Le Mandat, "en séjour au Royaume-Uni, Ouattara prend de l'avance sur ses adversaires". La Gazette, nous indique que le président ivoirien "rassure la communauté internationale sur la crédibilité et la sécurisation des élections" en Côte d'Ivoire. Dans sa titrologie, Le Jour Plus, écrit qu'après le message des évêques de Côte d'Ivoire, "le Cardinal Kutwa veut rencontrer Ouattara". Le Rassemblement, affiche une interrogation à sa UNE. "Que veulent ces évêques au juste ?", cherche à savoir le confrère. Sur le même sujet, Notre Voie, avance que pour avoir critiqué le régime de Ouattara, les évêques subissent les attaques d'un cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). On apprend également que le Front populaire ivoirien (FPI) "mobilise dans le Tonkpi".

Pour sa part, Le Matin, s'intéresse à la modification de la Constitution ivoirienne et cherche à savoir "ce qui fait réellement trembler l'opposition". L'Inter, revient sur le procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale (CPI) et souligne que la Côte d'Ivoire a déposé un document relativement à cette affaire. Le journal indépendant rapporte les propos des avocats de l'Etat ivoirien, qui soutiennent que "le retour de M.Gbagbo serait un facteur de grave désordre".

Concernant la levée de l'immunité parlementaire de Guillaume Soro ainsi que cinq autres députés proches de lui, L'Essor ivoirien explique "pourquoi l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités" Générations Nouvelles, parle plutôt de "bricolage judiciaire". Le Quotidien d'Abidjan, affirme que "19 syndicats" issus de la Fonction publique entrent en grève à compter d'aujourd'hui. Le média ajoute aussi qu'à Grabo, "les élèves manifestent pour un déficit d'enseignants".

Soir Info, se propose de dévoiler le "plan secret de Ouattara pour Gon" par rapport à la présidentielle. Pendant ce temps, Le Nouveau Réveil, annonce une "marche" de l'Église catholique pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire.