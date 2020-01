Petit Denis: Des gens ne veulent pas qu'il revienne à Abidjan

De nombreux internautes ivoiriens se sont montrés opposés à un retour actuellement de l'artiste Zouglou, Petit Denis, en Côte d'Ivoire.

Des Ivoiriens ne veulent pas que Petit Denis revienne actuellement en Côte d'Ivoire

L'artiste Zouglou, Petit Denis, est considéré par de nombreux mélomanes ivoiriens comme le meilleur de sa génération. Cependant, l'artiste a longtemps trainé de petits pépins dûs à la consommation abusive de la drogue qui a eu un impact négatif sur sa santé et également sur sa carrière musicale. Des appels à l'aide, avaient même été lancés, il y a quelques années, afin de sauver la vie de l'artiste qui se mourrait à petit feu à la suite d'une addiction à la drogue.

Aidé par des compagnons du Zouglou, Yodé et Siro, Petit Denis a même eu à intégrer des centres pour y subir des cures de désintoxication en 2017. Des images avaient été publiées à l'époque sur la toile, dans lesquelles l'on pouvait apercevoir le zouglouman dans un état pitoyable. Mais, après avoir rejoint l'Europe, il y a quelques mois, l'artiste qui a récemment révélé avoir définitivement abandonné la drogue, renait.

Denco est de plus en plus rayonnant dans ses différentes apparitions sur les réseaux sociaux et multiplie les prestations artistiques en France. Prenant part à un spectacle justement, Kloité a publiquement exprimé son désir de retrouver son pays. ''La Côte d'Ivoire me manque'', a affirmé Petit Denis. Ces propos ont abondamment été relayés sur la toile, suscitant la réaction de plusieurs internautes ivoiriens qui demandent à l'artiste de sursoir à son retour à Abidjan.

"Quelle Côte d'Ivoire te manque? On ne veut pas te voir ici hein. Reste là-bas. Chante, on va vendre tes CD ici et puis on t'envoie ton argent. Rien n'a changé ici, c'est toujours même chose. (Ouattara) est toujours Président. On dit Soro n'est plus Député. Wattao est Mort. Les Éléphants sont dans la poule du Cameroun. Les Catholiques veulent marcher. Soro a rencontré Blé Goudé. (Ouattara) a cassé Adjouffou à cause d'un enfant de Yopougon qui voulait aller en Bingue. Voilà les nouvelles. Il n'y a rien de bon ici'', a ironisé un internaute.