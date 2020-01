Aka Aouélé saisit 3 tonnes de faux médicaments à Adjamé Roxy

Mardi 28 janvier 2020, Aka Aouélé Eugène, ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, a fait une descente musclée au marché d'Adjamé Roxy. Il informe que ses services ont saisi plus de trois tonnes de faux médicaments.

Aka Aouélé engagé contre le trafic de faux médicaments

L'information a été livrée par Aka Aouélé Eugène en personne sur sa page Facebook. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu le mardi 28 janvier 2020 au célèbre marché d'Adjamé Roxy. Le président du conseil régional du Sud-Comoé et son équipe ont mis la main sur plus de trois tonnes de faux médicaments. "Nous ferons bientôt des propositions pour réduire considérablement ce trafic dangereux pour la santé de nos populations", a promis le pharmacien. Il faut noter que ce n'est pas la première fois qu'une telle découverte est faite au marché de Roxy.

On se rappelle que le mardi 17 décembre 2019, accompagné de la police antidrogue, Aka Aouélé avait effectué une visite surprise dans cet endroit. Ce jour-là, quatre tonnes de faux médicaments, des antitussifs, des terpones, des comprimés, avaient été saisies. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait déjà mené trois opérations de ce genre. L'opération avait été menée conjointement par la direction de la pharmacie, du médicament et du laboratoire ainsi que la police des stupéfiants et des drogues, la direction des services de santé de la police nationale et des unités de la police nationale.

Il faut dire que le mythique marché de Roxy est une véritable épine au pied du gouvernement ivoirien dans la lutte contre le trafic de faux médicaments. Mercredi 3 mai 2017, les autorités avaient lancé une opération de destruction de ce marché. Ce sont environ 150 policiers et gendarmes qui étaient déployés afin de raser ce lieu de vente de faux médicaments. "Je salue cette opération qui s’est déroulée sur le plus grand marché de médicaments de rue d’Afrique de l’Ouest"", s'était réjoui le docteur Parfait Kouassi, anciennement président de l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Mais tel un phénix, le marché de Roxy renait de ses cendres. Au grand désarroi des autorités.