Décès de Kobe Bryant : Son épouse Vanessa parle pour la première fois

Kobe Bryant, ex-star du basketball américain et figure emblématique de la NBA et sa fille Gianna ont perdu la vie dans un tragique accident d'hélicoptère le dimanche 26 janvier 2020. Sept autres personnes sont décédées dans le crash. Trois jours après cette triste nouvelle, Vanessa Bryant, l'épouse de l'icône des Lakers a livré un message émouvant.

L'épouse de Kobe Bryant complètement dévastée

Âgé de 41 ans, Kobe Bryant a brutalement quitté les siens le dimanche 26 janvier 2020 dans un crash d'hélicoptère. Le basketteur américain d'un mètre 90, sa fille Gianna, 13 ans ainsi que les sept autres membres de l'équipage sont décédés dans l'accident alors qu'ils se rendaient au comté d'Orange à Mamba Sports Académie. Une douleur immense a envahi les États-Unis à l'annonce du drame. Des célébrités ont rendu hommage à l'homme qui a fait les beaux jours de la NBA pendant de nombreuses années. Sous les couleurs des Lakers, Kobe Bryant a fait vibrer et rêver plusieurs fans de la balle au panier. Shaquille O'neal, l'un de ses anciens coéquipiers des Lakers, n'a pu retenir ses larmes lors d'un passage à une émission télé en hommage à l'illustre disparu. "Je n'ai pas senti une douleur aussi forte depuis longtemps", a confié le "géant" américain.

Trois jours après la mort de son époux, Vanessa Bryant, l'épouse du Black Mamba s'est prononcée pour la première fois. "Il n'y a pas assez de mots pour décrire notre douleur en ce moment. Je suis rassurée de savoir que Kobe et Gigi savaient tous les deux qu'ils étaient si profondément aimés. Nous avons été incroyablement bénis de les avoir dans nos vies. Je souhaite qu'ils soient ici avec nous pour toujours. Ce sont nos belles bénédictions qui nous ont été enlevées trop tôt", a-t-elle publié sur son compte Instagram. Mariés en avril 2001, Vanessa et Kobe ont eu quatre filles, Natalia (17 ans), Gigi (13 ans), Biankana (3 ans) et Capri (7 mois).