Détails de la mort de Kobe Bryant, légende du basket américain

La mort de Kobe Bryant le 26 janvier 2020 est une grosse perte pour l'Amérique. Ce jour est devenu une date noire pour le basket américain. Kobe Bryant, une des légendes de ce sport, est décédé dans un accident d’hélicoptère avec 5 autres personnes, dont un membre de sa famille, sa fille Gianna Maria-Onore Bryant. Le sportif était tout juste âgé de 41 ans.

La mort de Kobe Bryant choque le monde entier

Le nom de Kobe Bryant est associé au basket américain depuis 1996. Il débarque alors chez les Lakers de Los Angeles, il y passera toute sa carrière jusqu'en 2016. Ce sportif black américain a évolué sur tous les parquets avec les couleurs jaunes de ce club phare de la ville de Los Angeles. Le quintuple champion NBA, un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière, est décédé le 26 janvier 2020 à Calabasas, dans le sud de la Californie. Il était à bord d’un hélicoptère avec plusieurs autres personnes à bord, selon la confirmation des autorités de la ville de Calabasas.

Ce sportif avait été 5 fois champion de la NBA avec les Lakers. Il était même le troisième meilleur marqueur de l’histoire de ce sport roi aux USA, mais il a été dépassé un jour avant sa mort par LeBron James qui évolue aussi chez les Lakers depuis 2018. C’est donc avec le statut de 4e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA que Kobe Bryant a quitté le monde des vivants.

Comment Kobe Bryant a-t-il trouvé la mort ?

L’hélicoptère de Kobe Bryant s’est crashé, selon les confirmations du Los Angeles Times. Selon TMZ, qui a donné l'information de son décès, le basketteur qui avait 4 enfants était à bord de son hélicoptère privé avec quatre autres personnes dimanche matin, dont sa fille. Gianna Maria-Onore Bryant, âgée de 13 ans, était jugée prometteuse dans le milieu du basket. Elle n’atteindra malheureusement jamais le niveau de son père, son coach personnel, malgré son grand talent.

Dès la chute de l’appareil au sol, il aurait immédiatement pris feu, ne laissant ainsi aucune chance de trouver un survivant à son bord. L’établissement universitaire l’Orange Coast College, situé dans le comté d’Orange, a laissé entendre que son entraîneur de baseball, John Altobelli, âgé de 56 ans, se trouvait également à bord de l’hélicoptère. D’après CNN, son épouse, Keri, et l’une de leurs deux filles, Alyssa, étaient également à bord de l’appareil. Selon les médias locaux, parmi les autres victimes figurent une autre adolescente et un parent de celle-ci, ce qui porte le nombre total de victimes à 5 personnes.

Comment l’hélicoptère de Kobe Bryant s’est-il crashé ?

Près de 24h après l’accident, aucune précision n’a encore été faite sur les raisons du crash de l’hélicoptère de Kobe Bryant. Les autorités américaines mettent cependant en avant des conditions météorologiques jugées difficiles ce jour-là. Le manque de visibilité dans le ciel de Calabasas (Californie) avait obligé la police de la ville à laisser au sol ses propres hélicoptères jusque dans l’après-midi.

Josh Rubenstein, le porte-parole de la police locale a déclaré : “La situation météorologique ne répondait à aucune norme minimale de vol”. On se demande encore pourquoi Kobe Bryant a fait décoller son appareil malgré ce manque de visibilité.

18 personnes ont été dépêchées par la NTSB, l’agence américaine chargée de la sécurité dans les transports, en Californie pour participer à l’enquête sur l’accident. “L’équipe examinera l’historique du pilote et de l’équipage à bord”, a déclaré Jennifer Homendy, une porte-parole de cette agence.

Pour l’heure, la boite noire de l’appareil, un Sikorsky S-76B, n’a livré aucune information. Le dossier d’entretien de l’hélicoptère sera en tout cas passé au peigne fin.

A quelle heure l'hélicoptère de Koby Bryant s'est-il crashé ?

On sait de la police américaine que l'hélicoptère de Kobe Bryant s'est crashé autour de 10h locale à Calabasas, petite ville du nord de Los Angeles, proche des collines de Malibu. Calabasas est connue pour son ciel nuageux, même après chaque levée du jour.

Le basketteur se déplaçait régulièrement en hélico, même lorsqu'il évoluait encore chez les Lakers.

Des hommages pleuvent après la mort de Kobe Bryant

Dès l'annonce de la mort tragique du sportif, des hommages sont tout de suite tombés de partout dans le monde. Plusieurs sportifs et responsables politiques américains ont affiché leur tristesse suite à cette tragédie. Même le brésilien Neymar, attaquant du PSG, club de football français, a posté un message après la mort de Kobe Bryant.

Le brésilien a porté sur son compte Twitter : "Triste journée pour nous dans le sport, pour nous fans et surtout pour la famille et les amis de Kobe. Une légende a été faite de vos mains, merci de vanter le sport de Kobe ... que Dieu réconforte le cœur de votre famille et de vos amis"

Le Paris Saint-Germain a lui aussi posté un Tweet pour rendre hommage au sportif.

L'hommage de Barack Obama à la mort de Kobe Bryant

Barack Obama a lui aussi posté un hommage après l'annonce de la mort de Kobe Bryant. Il déclare : "Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été tout aussi significatif, une deuxième vie. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant. Un jour impensable."