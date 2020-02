L'assassin de l'ami de la comédienne Yvidéro mis aux arrêts

L'assassin de Bilé Niamké Wilfried alias Wilf Powodzenie qui était également un ami très proche de la web comédienne, Yvidero, a été appréhendé par la police criminelle. Il a avoué avoir tué son ami juste par jalousie.

L'assassin de l'ami d'Yvidero épinglé par la police criminelle

Quelques jours après le décès du colonel-major Issiaka Ouattara alias Wattao avec qui elle était proche, la talentueuse comédienne ivoirienne, Yvidéro, a été frappée par un autre malheur. En effet, l'humoriste a perdu de façon tragique son ami et confident, Bilé Niamké Wilfried alias Wilf Powodzenie dont le corps sans vie a été retrouvé à son domicile à Cocody dans la soirée du mardi 14 janvier 2020.

''Ils m’ont arraché une partie de moi ce 14 janvier en m’annonçant l’assassinat de ma version masculine, mon Pitchou, mon Étoile. Ils t’ont arraché à moi. BB, tu es où? Pourquoi ? Pourquoi tout ceci m’arrive. Qu’ai-je fait ? Quelle est cette épreuve Seigneur ?'', s'était attristée Yvidero face au décès de son ami qui occupait également un poste de responsabilité dans une compagnie de téléphonie mobile de Côte d'Ivoire.

Deux semaines après ce crime horrible, la police est finalement parvenue à mettre la main sur l'assassin de l'ami d'Yvidero. Lequel, selon nos sources, serait un proche de la victime. L'information a été donnée ce lundi 2 février 2020 par la Police elle-même. ''Le mardi 14 janvier 2020, le corps sans vie du nommé Bilé Niamké Wilfried a été découvert dans son appartement sis à Cocody Riviera Bonoumin avec dix-sept (17) impacts de couteaux. Par la suite, le meurtrier a emporté le téléphone portable, l'ordinateur portable, le poste téléviseur, un drap et une somme d'environ 300 000 FCFA appartenant à la victime", a confié la police nationale sur sa page Facebook.

Informant que ce sont les investigations menées par ses fins limiers qui ont permis d'interpeller le nommé N'Guessan Kouassi Louis Cesar, 36 ans, Ivoirien. "Interrogé, il a reconnu être l'auteur du crime et explique l'acte posé par des scènes de jalousie. Une perquisition faite à son domicile a permis de retrouver et de saisir le poste téléviseur, le téléphone portable et le drap de la victime emportés après le crime'', fait savoir la Police nationale.

Cette information a bien entendu suscité de nombreuses réactions des internautes dont la plupart, se sont offusqués de voir un homme mettre fin à la vie de son semblable juste par jalousie. ''Voilà où ta jalousie ta emmené. Trop jaloux, on devient sorcier. Tu pouvais toutefois changer ta vie si tu t'étais mis au travail frère. Hélas! la haine et la jalousie t'ont poussé à commettre l'irréparable. Et il est mort et toi tu vas certainement finir tes jours en prison'', s'est indigné un internaute.