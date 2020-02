Togo : Présidentielle, 6 candidats en lice contre Faure Gnassingbé

Au Togo, la campagne pour la présidentielle a débuté le jeudi 6 février 2020. Les candidats ont deux semaines pour se lancer à l'assaut des électeurs. Candidat à sa propre succession pour un quatrième mandat, Faure Gnassingbé aura en face de lui six candidats Jean-Pierre Fabre.

Togo, Faure Gnassigbé en lice pour un 4e mandat

L'actuel président du Togo, Faure Gnassingbé, après 15 ans à la tête de son pays, a décidé de briguer un 4e mandat. Élu président le 24 avril 2005, le fils de Gnassingbé Eyadema le 4 mars 2010 puis le 25 avril 2015. Après 15 ans de pouvoir, le chef de l'Etat togolais a fait savoir qu'il est en lice pour un 4e mandat lors de la présidentielle prévue le 22 février 2020.

"J’ai été informé du souhait des militants de me voir porter encore les couleurs de notre parti à l’élection présidentielle. (…) En toute humilité, j’ai accepté", a déclaré l'homme d'État suite à une rencontre avec les cadres de son parti politique, Union pour la République (UNIR) courant janvier. Selon Christian Trimua, ministre togolais des Droits de l'homme, la candidature du président sortant se justifie, car "il a, progressivement, reconstruit politiquement le pays en faisant toutes les réformes constitutionnelles et institutionnelles nécessaires. Il a, économiquement, relancé la dynamique de développement du pays, et puis abordé l’important chantier social de reconstruction sociale du pays. Son bilan parle pour lui ".

Faure Gnassingbé aura face à lui Jean-Pierre Fabre, Agbéyomé Kodjo, le professeur Wolou Komi, le professeur Aimé Gogué, Dr William-Georges Kouessan et Me Tchassona Traoré. Dans une déclaration publiée le mardi 4 février 2020, les évêques togolais ont appelé les institutions à "assumer leur rôle dans la transparence, la justice, la vérité et le respect de la mission qui leur est assignée, afin que cette élection ne soit émaillée ni de fraudes, ni d'aucune violence".