PDCI: Le député Kouassi Kouamé Patrice «Je peux être candidat...»

Kouassi Kouamé Patrice, député PDCI de la circonscription de Yamoussoukro, s’est prononcé sur la convention de désignation du candidat de son parti qui aura lieu très bientôt à Abidjan.

Le jeudi 19 Décembre 2019, le douzième Bureau Politique du PDCI-RDA réuni sous la présidence d’Henri Konan Bédié, le Président du parti, choisissait le mois de juin prochain comme étant la date de la convention pour le choix de son candidat. Plus précisément, les dates du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2020 ont été choisies pour la convention nationale à Abidjan sous le thème : « Le PDCI-RDA; expérience et sagesse pour changer la gouvernance et bâtir une Côte d’Ivoire unie, réconciliée et prospère ».

En attendant ces jours décisifs pour le PDCI, Kouassi Kouamé Patrice, le député de Yamoussoukro, a répondu aux questions de votre site préféré Afrique-sur7 au cours d’une interview à son siège de Cocody Riviera-Palmeraie. Interrogé pour savoir ce qu’il pense des militants qui estiment que seul Henri Konan Bédié peut ramener la victoire au PDCI lors de la prochaine présidentielle, l’avocat s’est montré très réticent.

«Chacun est libre de penser ce qu’il veut. Ces personnes-là devraient nous dire sur quels critères elles se basent pour faire pareille affirmation », a-t-il interrogé. Pour lui, ce qui importe aujourd’hui, c’est le mode de désignation du candidat du parti. « Le PDCI s’appelle le parti démocratique de Côte d’Ivoire. Donc nous avons vocation à donner l’exemple à toute la Côte d’Ivoire par rapport au modèle de démocratie que nous voulons être. Et ce modèle de démocratie devrait commencer dès la convention du choix du candidat du parti », a-t-il prévenu.

L'honorable-député a exprimé sa disponibilité à accompagner le candidat choisi par le parti à condition que ce choix soit fait ‘’de manière consensuelle’’. Sur sa candidature ou non à la candidature pour le compte du PDCI, Kouassi Kouamé Patrice a déclaré avoir les capacités pour briguer la magistrature suprême. « Je suis un élu du parti. Si je me réfère aux statuts et règlement de mon parti, je suis éligible. Donc potentiellement, je peux être candidat à la convention », a-t-il confié sans donner plus de détail.