Après Maalhox le vibeur, Kerozen Dj en difficulté au Cameroun

Après sa guéguerre avec le rappeur camerounais Maalhox le vibeur, Kerozen Dj est confronté à une nouvelle polémique impliquant cette fois-ci, le président du Cameroun, Paul Biya.

Kerozen a de sérieux problèmes au Cameroun

L'artiste ivoirien, Kerozen Dj, est à nouveau confronté à une polémique au Cameroun quelques jours seulement après son clash avec l'artiste camerounais Maalhox Le vibeur. En effet, l'enfant de Siporex est accusé par de nombreux camerounais de militer en faveur de l'actuel président du pays, Paul Biya. Il est donc reproché à Kerozen d'avoir pris part, lors de son récent passage au pays des Lions indomptables, à un meeting du pésident Paul Biya.

Certains opposants au président camerounais, suspectant Yobo Constant Joël, de rouler pour ce dernier, ont décidé de boycotter tous les spectacles auxquels prendra part désormais l'artiste ivoirien aussi bien au Cameroun qu'en dehors du Cameroun. Mais Kerozen a le soutien d'autres camerounais qui soutiennent que certes l'artiste a des affinités avec certaines autorités du pays mais qu'il ne s'est jamais immiscé dans la politique du Cameroun.

Ces derniers révèlent que l'auteur du titre ''Tu seras élevé'' a été piégé par le président Biya. ''Kerozen est un musicien très adulé au Cameroun. Il y va pratiquement tous les mois mais il a été piégé (...) Il avait été invité auparavant pour la fête de la Jeunesse camerounaise mais il s'est retrouvé dans un meeting du parti du président Paul Biya'', a affirmé un cyber activiste camerounais dans une vidéo publiée sur la page Facebook de Kerozen.

L'artiste ivoirien a tout de même regagné son pays natal après sa prestation au Cameroun. Il a livré une information assez importante relativement à ses deux concerts initialement prévus les 17 et 18 avril prochain à Abidjan. ''En raison du mois de carême musulman, nous avons décidé de reporter mes 2 concerts qui étaient prévus les 17 et 18 avril au sofitel hôtel Ivoire et au palais de la culture...Nouvelles dates: 3 et 4 juillet ! Les grandes destinées sont toujours bousculées. N’accepte jamais qu’on te parle d’échec'', a écrit Kerozen Dj sur sa page Facebook.