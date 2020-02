"Kong'' de Dj Arafat: Déjà 1 million de vues en l'espace de 5 jours

Plus de 6 mois après sa brusque disparition, le boss de la Yorogang, Dj Arafat, vient de réaliser un incroyable record sur le réseau YouTube.

Dj Arafat toujours influent sur les réseaux sociaux

Ange Didier Houon alias Dj Arafat était incontestablement l'artiste couper décaler le plus médiatisé et le plus suivi sur les réseaux sociaux. Cependant il avait été l'objet de boycott de la part de plusieurs chaînes de télévision et de radio qui avaient décidé de ne plus passer ses chansons et ses clips sur leurs différents supports.

Interdit de mettre les pieds dans certains endroits de loisirs à Abidjan, et n'étant presque plus sollicité pour des prestations, le Daishi a décidé de prendre son destin en main en organisant une tournée nationale dénommée "Moto moto tour" dont une partie des revenus, devrait revenir aux personnes défavorisées.

Malheureusement, ce projet n'est pas allé à son terme puisque le Beerus Sama va faire un grave accident de moto au lendemain de la deuxième étape de sa tournée. Un accident qui lui a ôté la vie le lundi 12 août 2019, plongeant ainsi le pays dans une grande consternation.

Quelques jours avant sa brusque disparition, Dj Arafat avait également annoncé la sortie d'un single intitulé "Kong'' ou ''la danse du gorille''. Un morceau dont le clip a finalement été dévoilé le mercredi 5 février 2020 après de nombreuses tratactions entre Universal Music Africa et la Yorogang.

Aussitôt dévoilé sur la toile, que les mêmes chaînes de télé qui avaient pris la ferme résolution de ne plus jouer les productions de l'artiste ont fait passer le clip, à la grande déception de ses nombreux fans qui estiment qu'il est trop tard.

Le clip "'Kong'' a fortement été suivi sur le premier réseau social de partage vidéos YouTube au point de franchir le cap du million de vues en l'espace de 5 jours. Du jamais vu en Côte d'ivoire pour un artiste qui n'est plus de ce monde. Ce qui prouve que Feu Dj Arafat, même près de 6 mois après son décès, est toujours influent sur les réseaux sociaux.