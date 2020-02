La Haye : Ce que Charles Blé Goudé a confié aux anciens de la FESCI

Samedi 1er février 2020, Charles Blé Goudé, en liberté sous condition à La Haye, a reçu ses anciens compagnons du puissant syndicat, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), résidant en Europe. Les retrouvailles entre le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) et les ex-fescistes se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse.

Depuis La Haye, Charles Blé Goudé parle aux anciens de la FESCI

Il y avait de l'ambiance à La Haye le samedi 1er février 2020. Et pour cause, Charles Blé Goudé y recevait ses amis de lutte au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Ces anciens de la FESCI, qui disent avoir symboliquement célébré la date anniversaire de la libération sous condition du patron du COJEP, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie de revoir leur "camarade".

Désormais établis en Europe, ils ont effectué le déplacement à La Haye afin de témoigner leur soutien et leurs encouragements à Charles Blé Goudé dans l'épreuve qu'il traverse depuis son transfèrement à la Cour pénale internationale (CPI), le 22 mars 2014. "Ce qui nous réunit ici, c'est l'histoire de la FESCI (...) Cette histoire ne se raconte pas, ça s'est vécu et ça continue de vivre", a déclaré le porte-parole des visiteurs de Blé Goudé.

Très touché par le passage de ses "camarades", Charles Blé Goudé s'est exprimé avec beaucoup d'émotion. Il a adressé des mots de remerciements à ses hôtes. Pour lui, leur présence prouve bien que "la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous". "Je voudrais vous rassurer. Ici, moi, je vais bien. Ce combat que nous avions commencé depuis les années 90, c'est ce même combat-là qui m'a conduit à la CPI, aux côtés du symbole des libertés en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo", a déclaré l'ancien ministre de la Jeunesse du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI).

Selon l'ex-prisonnier de Scheveningen, son acquittement, tout comme celui de Laurent Gbagbo, survenu le 15 janvier 2019, représente "la victoire de toute la Côte d'Ivoire, c'est la victoire de la vérité". Blé Goudé avait déjà rencontré d'autres anciens membres de la FESCI (Maya Dominique et Jean Serges Bozon, respectivement SG et SGA de la section FESCI de Mermoz sous son mandat en qualité de SG national). C'était le mardi 19 novembre 2019. Deux mois plus tard, il reçoit Martial Ahipeaud, le tout premier secrétaire général de la FESCI.

Le 6 février 2020 s'est ouvert le procès en appel au cours de laquelle les avocats de Gbagbo et Blé Goudé ont demandé la libération totale de l'ancien président ivoirien et de son protégé. La délibération des juges de la CPI est attendue dans les prochains jours.