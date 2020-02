2020: RHDP, Amon Tanoh- Amadou Gon, la hâche de guerre déterrée ?

La guerre de succession d'Alassane Ouattara fait rage au sein de son propre parti, le RHDP unifié. Amadou Gon Coulibaly et Marcel Amon Tanoh, deux proches du président ivoirien, se livrent une lutte sans merci pour s'arracher la candidature du parti présidentielle à la Présidentielle 2020.

Amon Tanoh Marcel se débarrasse des proches de Gon Coulibaly

Ce ne sont pas que les membres de l'opposition ivoirienne qui veulent s'emparer du fauteuil présidentiel, mais également des proches du pouvoir. Ceux-ci ne cessent également de fourbir leurs armes pour la succession du président Alassane Ouattara.

En effet au RHDP, Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (au pouvoir), si le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly semble avoir les faveurs du Chef de l'État, d'autres cadres n'entendent pour autant pas rester cois.

Si Guillaume Soro a préféré claquer la porte pour prendre son destin en main, ce n'est pas le cas pour d'autres cadres du parti unifié, notamment Marcel Amon Tanoh, qui travaillent de l'intérieur à pour réaliser leurs ambitions présidentielles.

À en croire des sources concordantes, le chef de la diplomatie ivoirienne a confié à certains proches sa volonté de se porter candidat à la Présidentielle de 2020. Une bataille insidieuse s'est donc engagée entre lui et le Premier ministre.

Nous apprenons à juste titre auprès du confrère Connection ivoirienne, qu'en vertu de cette lutte de positionnement, le ministre ivoirien des Affaires étrangères s'est lancé dans une purge des proches du chef du gouvernement au sein de son département ministériel.

Aussi, l'ambassadeur Somet Jean Marie, réputé proche d'amadou Gon, a été démis de son prestigieux poste de Directeur Général de Côte d’Ivoire Tourisme pour être casé à la Direction de la Diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères à Abidjan.

C'est dans cette même veine que Tanoh Niamké Djohn, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana et Togo, est en passe d'être remplacé par Tiemoko Moriko, le chef de Cabinet d'ATM au MAE. Son certificat de prise de service n'a d'ailleurs pas encore été établi plus de deux mois après sa nomination. De même, Noufet Som Odette (pro-Amon Tanoh), diplomate et Consul à Accra, a-t-elle retrouvé son poste duquel elle avait pourtant été rappelée récemment.

Amon Tanoh Marcel n'est cependant pas épargné dans cette bataille, d'autant plus qu'il se murmure qu'il pourrait être limogé du gouvernement ivoirien lors d'un remaniement ministériel à venir.

Il revient donc au Président Alassane Ouattara, qui maintient jusque-là le mystère autour de sa candidature au scrutin de 2020, de mettre de l'ordre dans cette lutte fratricide au sein de son propre camp.