Imminent remaniement ministériel, Marcel Amon Tanoh sur la sellette

Un remaniement ministériel pourrait intervenir les jours à venir. Et la victime expiatoire pourrait être Marcel Amon Tanoh, le tout puissant ministre des Affaires étrangères.

Marcel Amon Tanoh, une "rébellion" au sein du RHDP ?

A dix mois de l'élection présidentielle de 2020, la tension monte au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié) à propos de la succession d'Alassane Ouattara. Le choix du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'est en effet pas partagé par certains cadres du parti présidentiel, notamment le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon Tanoh, qui affiche de plus en plus ses ambitions présidentielles.

Cette fronde n'est pas du tout appréciée au sommet de l'Etat, et le Président Ouattara pourrait prendre une décision cruciale les jours à venir, celle d'éjecter son chef de la diplomatie du gouvernement. A en croire des sources concordantes, un remaniement ministériel pourrait intervenir très prochainement, et le ministre Amon Tanoh serait la personnalité visée par ce réaménagement au sein de l'équipe gouvernementale.

D'ailleurs, il se murmure dans les couloirs du palais que la décision du Président Alassane Ouattara interdisant une sortie sans autorisation des ministres et présidents d'institutions, viserait principalement Marcel Amon Tanoh. De même, lors de la cérémonie d'hommage du RHDP à Félix Houphouët-Boigny, le fils d'Amon Tanoh Lambert s'est tenu à l'écart, en ne se rendant pas dans la capitale politique.

Le RHDP est au bord de l'implosion à l'épreuve de la succession du Président Ouattara, d'autant plus que d'autres barons du parti unifié sont également en embuscade pour 2020.