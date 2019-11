Candidat RHDP en 2020, Amon Tanoh veut court-circuiter Amadou Gon

La bataille pour la succession d'Alassane Ouattara fait rage au sein du RHDP unifié. Marcel Amon Tanoh fait partie des prétendants qui réfutent la candidature d'Amadou Gon Coulibaly.

Marcel Amon Tanoh veut s'arracher la candidature du RHDP

La carte Amadou Gon Coulibaly à la Présidentielle de 2020 est de plus en plus contestée au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié), en dépit de la volonté d'Alassane Ouattara de faire de son Premier ministre, son successeur à la Magistrature suprême. À en croire la Lettre du Continent, Adama Bictogo, Directeur exécutif du parti présidentiel, avait soufflé aux oreilles du président ivoirien, ses réserves quant à une candidature d'AGC. Le Chef de l'Exécutif ivoirien reste cependant campé sur sa position. Ce qui va soulever des velléités de candidature au sein de son propre camp.

Au nombre des candidats à la candidature au RHDP unifié pour le prochain scrutin présidentiel se trouve Marcel Amon Tanoh. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères s'est en effet lancé dans des initiatives en vue d’arracher ce positionnement tant convoité au coeur du pouvoir d’Abidjan.

Le confrère ajoute par ailleurs que le chef de la diplomatie ivoirienne s’est attaché les services d’Henriette Dagri Diabaté, Grance Chancelière de l’Ordre national, Kouadio Adjoumani et Louis Léon Boguy Bony, respectivement ambassadeurs de Côte d’Ivoire à Genève et au Vatican, pour faire du lobbying en sa faveur auprès du chef de l’État ivoirien.

Le Président Ouattara n’apprécierait cependant pas ces ambitions présidentielles de son ancien directeur de cabinet. Au point d’ironiser par moment sur le sujet.

Alors qu'il accompagnait le Président Alassane Ouattara au Forum Russie-Afrique, Marcel Amon Tanoh avait écourté son séjour à Sotchi, en Russie à cause d’un malaise, qui l’a également éloigné du Conseil des ministres du 30 octobre dernier.