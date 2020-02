Dj Lewis se retrouve nez à nez avec Ariel Sheney: Ce qui s'est passé

Récemment traité d'hypocrite, de sorcier et de drogué par Dj Lewis, l'artiste Couper décaler, Ariel Sheney, a décidé de ne pas adresser la parole à l'auteur du titre ''Grippe aviaire".

Ariel Sheney très en colère contre Dj Lewis

L'arrangeur chanteur ivoirien, Ariel Sheney, est très remonté contre son ainé Dj Lewis qui s'en est récemment pris à lui dans l'une de ses sorties sur les réseaux sociaux. En effet, l'auteur du titre à succès ''Grippe aviaire'' avait affirmé que les deux arrangeurs ivoiriens, Bebi Philip et Ariel Sheney, refuseraient de travailler avec lui. L'artiste avait même traité Le petit nouchi d'Abobo de sorcier et de fumeur de drogue.

" (...) Ariel Sheney, quand il te voit, il s'abaisse. Mon vieux, mon vieux, mais ça, c'est de l'hypocrisie. Ah petit! je t'ai fait quoi? Tu ne fais que me donner de faux rendez-vous. Il me donne un rendez-vous et le jour J, je l'appelle, il ne décroche pas. Comment on peut appeler ça si ce n'est de la sorcellerie. J'ai appris que lui aussi il fume très mal le ''Poupounanpou'' (la drogue). Donc quand on fume la drogue là, ça te rend talentueux et aussi sorcier? Si c'est le cas, dites, on va fumer ça aussi", avait déclaré Dj Lewis.

Même si Ariel Sheney n'a pas répondu aux invectives de Dj Lewis, force est de constater qu'il n'a pas du tout apprécié ce comportement venant d'un aîné et devancier dans le mouvement Couper décaler. Et cela s'est démontré le week end dernier lorsque les deux hommes se sont rencontrés dans un espace de loisirs dans la commune de Cocody.

Selon des sources présentes sur les lieux, plusieurs artistes dont Dj Lewis étaient présents dans le bar lorsqu'Ariel Sheney a fait son entrée. Ce dernier a cordialement serré la main à chacun de ses collègues mais a complètement ignoré son ainé Dj Lewis. En dépit de la médiation des autres artistes présents à la soirée, Ariel Sheney est resté ferme sur sa position. Durant toute la soirée, il a royalement ignoré la présence de Dj Lewis.