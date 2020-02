Code électoral: L'opposition dit niet à Gon et interpelle Ouattara

La réforme du code électoral était au centre d'une conférence de presse animée par l’opposition politique ivoirienne le mardi 18 février 2020, au siège du PDCI-RDA. Il était question se prononcer sur l’échec de la deuxième phase du dialogue politique.

Code électoral : L’opposition ivoirienne exige un dialogue direct avec Alassane Ouattara

Pour l’opposition ivoirienne, il est désormais hors de question de retourner à une table de discussions avec le Premier ministre Amadou comme interlocuteur dans le cadre des discussions concernant la reforme du code électoral. « Le gouvernement a échoué. On demande un dialogue direct avec le président Alassane Ouattara », a argué Maurice Kakou Guikahué.

Toute l’opposition ivoirienne, représentée au plus haut niveau par les plateformes EDS, CDRP, FPI/AFD, GPS/LIDER et URD, estiment en effet que le Premier ministre a été incapable de mener à bien les discussions devant aboutir à la mise en place d’un code électoral crédible, gage de l’organisation d’un scrutin crédible, apaisé et transparent.

« Sur 12 points fondamentaux qui touchent entre autres à la crédibilité de la CEI, du processus électoral, du financement et du cautionnement des candidatures, il n’y a qu’un seul point sur lequel nos deux parties sont tombées d’accord », a dénoncé l’un des cadres de l’opposition présents à cette conférence de presse.

L’opposition ivoirienne a également tenu crié son indignation suite à la décision tienne qu’elle juge « inacceptable et incompréhensible », du gouvernement de mettre unilatéralement des négociations. Pour autant elle ne manquera pas de réitérer son engagement à poursuivre le dialogue politique de sorte à obtenir un consensus autour des conditions générales de l’organisation des prochaines élections.

« Nous participerons à toutes les élections. Mais nous nous battrons pour que les conditions des élections soient crédibles, parce que nous ne voulons pas d’une élection qui sera suivie d’une crise postélectorale ».

Il est à noter que toute l'opposition ivoirienne y compris le FPI de Pascal Affi N'guessan a répondu présent à cette conférence de presse conjointement animée au siège du PDCI-RDA.