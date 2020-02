Eléphants de Côte d'Ivoire, vers un limogeage de Kamara Ibrahim?

Les choses semblent s'accélérer à la Fédération ivoirienne de football (FIF) relativement au limogeage du sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, Kamara Ibrahim.

Que se passe-t-il entre Kamara Ibrahim et la FIF?

Le technicien Kamara Ibrahim a été nommé en juin 2018 sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire à la grande satisfaction des observateurs ivoiriens qui réclamaient un coach local à la tête de la sélection nationale. Cependant, les différentes actions de Kamso à la tête des Eléphants n'ont pas convaincu. La mise à l'ecart de Gervinho depuis sa nomination, les choix tactiques approximatifs à la Can 2019 et les mauvaises prestations des Eléphants face au Niger et à l'Ethiopie lors des deux premières journées des Eliminatoires de la Can 2021, sont entre autres des faits qui ont joué en sa défaveur. Aujourd'hui, le sélectionneur ivoirien est considéré par de nombreux observateurs comme le vrai problème des Eléphants de Côte d'Ivoire, qui se préparent à debuter les Éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar.

''Kamara Ibrahim me fait peur. Avant, pendant et après la CAN, la Côte d’Ivoire a étalé trop de lacunes sur le plan tactique. Le gros danger qui guette la Côte d’Ivoire, c’est Kamara Ibrahim (…) Je suis inquiet au niveau du contenu des matches. La Côte d’Ivoire de Kamara Ibrahim a des problèmes », a critiqué le journaliste sportif Choilio Diomandé au cours d’une émission diffusée sur RTI 2.

Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes annoncent le prochain limogeage de Kamara Ibrahim. Même si la FIF n'a pas encore communiqué sur le sujet, les choses semblent s’accélérer concernant ce limogeage car selon des sources introduites à la FIF, le véhicule de fonction du technicien ivoirien, de marque Kia, lui a été retiré. Cette voiture de type 4×4 est stationnée depuis mardi 18 février dans le parking au siège de la FIF, situé à Treichville. Tout porte à croire que le sélectionneur des Éléphants et la FIF sont véritablement sur le point de mettre fin à leur idylle.

