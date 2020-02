Chiki, un ex membre du groupe Taboth Cadence, devenu mendiant

Chiki, un des membres du groupe d'artistes Taboth Cadence a été aperçu dans les rues de Jacqueville dans un état de délabrement avancé.

Taboth Cadence est un groupe musical originaire du sud de la Côte d'Ivoire, ayant marqué l'histoire de la musique ivoirienne. Très en vogue vers la fin des années 1990 et le début des années 2000, ce groupe constitué de 3 jeunes gens s'est démarqué grâce au Mapouka, une danse qui consistait à faire trembler les fesses. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces jeunes artistes ont, à l'époque, été adoptés par les mélomanes.

Mais le groupe est tombé dans les oubliettes depuis plusieurs années maintenant. Plus personne n'entend désormais parler des Taboth Cadence qui semblent ne plus exister que de nom. De plus, un des membres du groupe portant le pseudonyme de Chiki est aujourd'hui dans une situation peu reluissante. Le jeune artiste, depuis 2010, aurait complètement perdu le nord et serait devenu fou.

Sans domicile fixe, il est régulièrement aperçu dans les rues de la ville de Jacqueville, à quelques kilomètres de son village, Taboth, en train de faire le manche. Certaines sources expliquent que l'artiste aurait sombré dans la consommation abusive de la drogue; ce qui explique sa situation actuelle. Cependant, d'autres expliquent qu'il a été traumatisé par les événements meurtriers de la crise post électorale de 2010.

''Depuis la fin de la crise, il est devenu fou. Il se promène dans Jacqueville. Apparemment, il a été traumatisé par la crise post-électorale parce qu'au début, il se servait toujours d'un bois qu'il utilisait comme un fusil. Mais depuis un moment, il a arrêté de faire ça. Souvent, on l'entend chanter et il dit aux gens qu'il est artiste. Mais si tu ne l'as pas connu par le passé, tu ne peux jamais croire en ce qu'il dit'', nous a confié un habitant de Jacqueville.

Les photos de l'artiste se trouvant dans un état de délabrement ont été publiées sur les réseaux sociaux, suscitant la réaction de plusieurs internautes qui souhaitent sa prise en charge par les autorités compétentes ou des bonnes volontés.