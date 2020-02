Football: Candidat à la FIF, Didier Drogba viré de la CAF?

Le journaliste et consultant sportif ivoirien, Mamadou Gaye, a annoncé le limogeage de Didier Drogba de son poste de conseiller spécial du président de la Confédération africaine de football (CAF).

Que se passe-t-il entre Ahmad Ahmad et Didier Drogba à la CAF?

Le jeudi 18 juillet 2019, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, officialisait l'arrivée de deux nouveaux collaborateurs aux noms très connus dans le monde sportif. Il s'agissait de deux anciens internationaux, l'Ivoirien Didier Drogba et le Camerounais Samuel Eto'o qui venaient d'être nommés conseillers spéciaux du président de la Caf.

« Ils occuperont des fonctions officielles. Ils partagent avec moi beaucoup de choses. Didier Drogba réfléchira sur l'amélioration du statut du joueur africain. Samuel Eto'o va se charger des relations avec les Fédérations et les Confédérations », a détaillé Ahmad Ahmad. Plusieurs mois après cette nomination, l'on apprend que Didier Drogba a été démis de ses fonctions par Ahmad Ahmad.

L'information émane d'une publication sur Facebook du journaliste consultant Mamadou Gaye qui fut par le passé le chef du service sports de la Radiodiffusion télévision ivoirienne ( Rti). A en croire ce dernier, l'emblematique ex capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire n'aurait pas répondu aux attentes du président de la Caf.

''Didier Drogba n’a pas assisté à un seul match de la CAN 2019. Il n’a pas non plus assisté à un seul événement de la CAF depuis sa nomination. En plus, la goûte d’eau qui fait déborder le vase, Drogba s’est aligné avec Infantino contre la CAF'', indique Mamadou Gaye. Notons que ni la CAF ni Didier Drogba n'ont encore communiqué sur ce supposé limogeage.

Pour rappel, le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors d'un séminaire qui a eu lieu récemment au Maroc, avait suggéré aux responsables de la CAF d'organiser la CAN tous les 4 ans.

« Je propose d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans au lieu de tous les deux ans pour la rendre plus commercialement viable et attrayante au niveau mondial », avait déclaré Gianni Infantino, déplorant que « les revenus de la CAN soient vingt fois moins importants que ceux de l’Euro».

Contrairement à plusieurs anciennes gloires du football africain tels que Samuel Eto'o et le sénégalais El Hadji Diouf qui ont balayé du revers de la main les propositions de Gianni Infantino, Didier Drogba, lui, a estimé qu'une CAN tous les quatre ans serait une bonne chose.

"Cela peut être une bonne chose parce que cela donnerait une saveur bien particulière à ce trophée par sa rareté... À terme, on va être obligé d'arriver à cela car les joueurs africains évoluant en Europe ne sont pas mal lésés par rapport à leurs clubs. À l'époque, quand on jouait la CAN en janvier, partir en sélection c'était mettre en danger sa place de titulaire. C'était vraiment compliqué", a ajouté l'ancien joueur de Chelsea et de Marseille, qui rappelons-le, est candidat à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).