Didier Drogba pleure Kobe Bryant, un "vrai champion"

Suite au décès brusque de Kobe Bryant, ex-star de la NBA, Didier Drogba n'a pu résister à l'envie de rendre hommage à l'ancien joueur des Lakers, avec qui il avait des relations fraternelles. L'ancien capitaine des Éléphants, très touchés par la disparition subite du basketteur, a laissé un mot à la famille du disparu à travers son compte Twitter.

Didier Drogba pleure Kobe Bryant

La nouvelle du décès Kobe Bryant, ancienne de l'équipe de basket des Lakers, le dimanche 26 janvier 2020, dans un crash d'hélicoptère, à l'âge de 41 ans, a provoqué un énorme choc aux États-Unis. La star de la NBA et sa fille Gianna Bryant, ainsi que sept autres personnes ont perdu la vie dans l'accident. Effondré par la nouvelle de la mort de ce grand nom du basket mondial, Eric Garcetti, le maire de Los Angeles a exprimé sa profonde tristesse. "L.A. est aux côtés de la famille Bryant après la perte de Gianna, qui a péri avec son père et ses amis dans la tragédie d'aujourd'hui. Kobe aimait farouchement ses filles, et cet amour l'a inspiré à être un défenseur extraordinaire des femmes et des filles dans le sport", a déclaré l'élu municipal sur son compte Twitter.

À l'annonce de la mort de Kobe Bryant, plusieurs stars du monde du sport et de la musique ont apporté leur soutien à son épouse Vanessa et ses trois autres filles Natalia (17 ans), Bianka (3 ans) et la petite Capri (7 mois). "Je suis stupéfié. Les mots ne peuvent même pas décrire ce que je ressens. C'est une journée incroyablement triste et tragique", a déclaré Scottie Pipen, l'un des grands noms de la NBA. Les stars américaines ont inondé la toile de message de réconfort et de condoléances.

Sur le continent africain, des célébrités, dont Didier Drogba ont été très touchées par le départ prématuré de Kobe Bryant. L'ex-buteur des Blues de Chelsea a publié une photo de lui et du disparu sur Twitter avec comme légende : "Ça fait tellement mal mes pensées et mes condoléances à votre famille. Merci pour tous les conseils et histoires que nous avons partagés, homme tu es un vrai champion et un grand homme, puisses-tu, toi et ta charmante fille, te reposer au paradis."