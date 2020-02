Tout sur les obsèques des deux enfants du ministre Laurent Tchagba

On en sait un peu plus sur le calendrier des obsèques des deux enfants du ministre Laurent Tchagba, décédés respectivement les dimanches 16 et 23 février 2020 dans des conditions tragiques.

Le calendrier des obsèques des deux enfants décédés du ministre Laurent Tchagba, connu

Charlène Tchagba et Frédéric Tchagba, tous deux enfants du ministre ivoirien de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, sont décédés précisément le dimanche 16 février 2020 dans un tragique accident de circulation sur l'autoroute du nord pour la première citée, et le dimanche 23 février 2020, des suites d'une courte maladie, pour le second.

Selon le calendrier des obsèques rendu public ce jeudi 27 février, les défunts seront conduits en terre, le vendredi 6 mars prochain au cimetière de Williamsville. Mais avant, les présentations des condoléances se feront du vendredi 28 février au dimanche 1er mars 2020 au domicile familial sis à Cocody-Les-Deux-plateaux-Valon à proximité de la pharmacie Sainte-Cécile.

Les présentations des condoléances se poursuivront du 2 au 3 mars mais, cette fois, dans le village d'Abidjan Agban situé dans la commune d'Attécoubé. Le lendemain mercredi 4 mars, entre 19 h et 20 h, une veillée de prière aura lieu à la paroisse Saint-Thomas dudit village. Quant à la levée des corps, elle aura lieu le vendredi 6 mars à la salle Félix Houphouët-Boigny d'Ivosep à Treichville.

Le mardi 25 février 2020, une délégation du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), dont est membre le ministre Laurent Tchagba, s'était rendue à son domicile pour lui apporter le reconfort du parti dirigé par le président Alassane Ouattara.