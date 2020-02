Célestine Tazéré au RHDP: Guillaume Soro et ses proches réagissent

Célestine Tazéré ne fait plus officiellement partie des soroistes. La députée de la circonscription de Boguédia-Issia-Tapéguia a rejoint le camp du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) depuis la matinée du vendredi 21 février 2020. Cette proche de Guillaume Soro a imploré le pardon d'Alassane Ouattara. L'effet de surprise passé, le groupe parlementaire "Rassemblement" auquel elle appartenait a réagi à travers un communiqué.

Départ de Célestine Tazéré au RHDP, Rassemblement accuse le coup

"Je reviens auprès de mon papa. Du fond de mon cœur, je lui demande pardon. J'étais une enfant égarée", avait déclaré Célestine Tazéré au cours d'une rencontre avec la direction du RHDP le vendredi 21 février 2020. Il y a peu, elle était soupçonnée par des partisans de Guillaume Soro de vouloir quitter le navire des soroistes.

En effet, l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale avait pris sur elle de réconcilier Alassane Ouattara et son ex-Premier ministre avec qui il entretient aujourd'hui des relations conflictuelles. Cela a suffi pour dire que Célestine Tazéré était prête à trahir le député de Ferké. Elle a donné raison à ses détracteurs, car le vendredi 21 février 2020, la parlementaire a rejoint la grande famille des houphouëtistes.

Le groupe parlementaire Rassemblement, proche de Guillaume Soro, a tenu à réagir au départ de son ex-présidente "vers d'autres horizons". Un communiqué publié vendredi indique que "ce départ intervient, il faut le dire, dans un contexte difficile marqué par la détention arbitraire de cinq de ses membres et le maintien en exil forcé de quatre autres dont l’ex-président de l’Assemblée nationale, M. Soro Kigbafori Guillaume".

Rassemblement a également fait savoir que le groupe respecte la décision de Célestine Tazéré et lui a souhaité "bon vent dans sa "nouvelle ancienne" aventure". Toutefois, les anciens compagnons de la nouvelle recrue du RHDP voudraient "retenir d’elle que les bons moments de fraternité, d’amitié et de parfaite collaboration durant la période de sa présidence".

Comme pour éviter d'autres désertions dans ses rangs, le groupe parlementaire demande aux membres de Générations et peuples solidaires (GPS), ainsi que des partis politiques et mouvements soutenant Guillaume Soro, "à faire preuve de résilience et de maturité politique en ces moments troubles". La note précise également que Rassemblement est engagé aux côtés des "députés éprouvés présentement par le régime actuel de Côte d’Ivoire, notamment ceux qui croupissent arbitrairement dans les prisons ivoiriennes".