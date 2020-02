2020 : Thomas Noba appelle à tourner la page de la vieille génération

Thomas Noba, président de la Nouvelle Convergence citoyenne (NCC), multiplie les sorties, conformément à sa vision de parvenir à un renouvellement de la classe politique ivoirienne.

Présidentielle 2020 : Pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce que Thomas Noba (NCC) propose aux jeunes

Candidat au prochain scrutin présidentiel, Thomas Noba a estimé dans l’une de ses récentes déclarations, que le renouvellement de la classe politique ivoirienne est un impératif pour le développement socio-économique de la Côte d’Ivoire.

Le président de la Nouvelle convergence indique cependant que cela n’a absolument rien d’arrogant. « Certains trouvent arrogant de notre part d’essayer d’expliquer en quelque sorte qu’il faut une succession d’une nouvelle génération ouverte , une homogénéité de toute sorte dans les institutions de l'État », a-t-il expliqué.

Pour combattre l’égoïsme ambiant et permanent qui existe dans chaque chef d'État, selon le président de la NCC, ll est impératif pour l’Ivoirien d’amorcer une rupture de politique et de génération. Ce qui permettra, selon lui, à la Côte d’Ivoire de changer de cap. « Le renouvellement politique s'impose à nous ! », s’est-il exclamé.

Pour y parvenir, le président de la Nouvelle Convergence Citoyenne a insisté sur le rôle qui revient à la jeunesse, ainsi qu’au peuple ivoirien dans son ensemble. Celui de prendre véritablement conscience du rôle qui est le sien, dans la marche de la Côte d’Ivoire vers le vrai développement.

Il ne manque d'ailleurs pas de le préciser l’offre politique offerte par les chefs d'État ivoiriens qui se sont succédés durant les 26 dernières années a été improductif. En lieu et place de stabilité politique et de véritable projet de développement, il a été servi aux Ivoiriens d’innombrables crises, dont la plus grave fut la crise militaro-politique de 2002-2011.

L’heure est désormais, selon lui, au changement politique et à une prise de conscience véritable des populations ivoiriennes, dans leur entièreté. « Il nous faut dorénavant une Côte d’Ivoire unie et non des dirigeants partisans des intérêts claniques et élitistes », a-t-il argué. La Côte d’Ivoire, a fait savoir le président de la NCC, a besoin d’un renouvellement politique, d’un jeune pour régler les problèmes de la jeunesse.

La NCC est une formation politique, fait savoir son président, qui ambitionne d’offrir aux Ivoiriens en général et particulièrement à la jeunesse ivoirienne un nouveau contrat social basé sur les valeurs de paix, de cohésion sociale et de confiance mutuelle.

La NCC selon son premier responsable a fait le choix de faire la politique autrement c’est-à-dire insuffler du sang neuf à la politique ivoirienne en occasionnant une nouvelle classe politique dans la gestion de la société ivoirienne.