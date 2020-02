Accusé de bigamie, Alpha Blondy sort les preuves de son divorce

Accusé de n'avoir pas divorcé d'avec son ex-épouse Ran Young Hong, le chanteur Alpha Blondy est sorti de sa réserve, affirmant qu'il n'a absolument rien à se reprocher.

Alpha Blondy ''Je suis bel et bien divorcé de Madame Hong Ran Young

La superstar du Reggae, Koné Seydou, plus connu sous le nom d'Alpha Blondy, a célébré son mariage religieux et civil avec la jeune et belle dame tunisienne, Aelyssa Darragi. Quelques jours après ce mariage, l'ancienne épouse du chanteur, la Coréenne Ran Young Hong-KONÉ a affirmé qu'elle n'a jamais été divorcée d'avec l'auteur du titre à succès '' Fanta Diallo''

'' A présent, je voudrais te rappeler qu’il n’y a rien de mal au fait de te remarier, mais sans m’avoir divorcée, moi qui suis légalement encore mariée à toi, tu commets un délit. Il est temps de dire la vérité et de me rendre justice. Tu ne considères même pas ta vieille partenaire qui t’a soutenu dans tous tes hauts et tes bas... Il n’y a rien à craindre dans la vie. Je veux seulement être comprise. Considère s’il te plaît le minimum de respect pour mes droits. J’ai eu 67 ans cette année. Fais ce qui te libèrera de ton mensonge'', a soutenu Ran Young Hong KONÉ,

De son côté, sa fille, Soukheina Koné, dénonçait une supercherie rondement orchestrée par la belle Aelyssa. '' C'est une intriguante pour ne pas dire une opportuniste... Elle gère ses réseaux sociaux, prétend être son manager, alors que le vrai manager s’appelle Michel Jovanovitch. Elle a écarté toute sa famille et tous ses proches. Elle fait le vide autour de lui", a-t-elle déclaré.

Avant de dénoncer : "Mon père n’est plus que l’ombre de lui même. Il n’a jamais été fidèle, c’est vrai mais ce n’est pas quelqu’un de méchant. Tout le monde pense qu’il est fou, alors il est la victime parfaite pour elle...J’ai peur qu’elle le tue un jour. Je ne me bats pas contre mon père, mais pour sauver sa vie. Leur mariage est caduc. Aelyssa Darragi s’est servie de moi pour avoir accès à lui.''

A la suite de ces révélations assez troublantes, la version du chanteur était très attendue de tous. C'est donc à travers une publication sur sa Facebook que l'artiste reggae a dévoilé un document delivré par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, datant du 29 mars 2019, qui atteste du divorce d'avec la coréenne.

'' Comme l’atteste la grosse du divorce , je suis bel et bien divorcé de Madame Hong Ran Young, je ne suis pas polygame et j’ai le droit de refaire ma vie sans me justifier. Evitons d’éclabousser les personnes innocentes, tel que le Maire Hamed Bakayoko ou mon épouse Aelyssa, en cherchant désespérément des boucs émissaires. La vie ne se conjugue pas au présent de l’accusatif. Dieu est Amour, soyez bénis '', a soutenu l'artiste.