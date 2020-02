Ce que Thomas Noba et la NCC proposent à la jeunesse ivoirienne

Thomas Noba, président de la Nouvelle Convergence citoyenne (NCC), a reçu, mardi 25 février 2020, en audience à son domicile de Cocody, plusieurs responsables de formations politiques, désireux de faire chemin avec lui à la prochaine élection présidentielle.

Elections: Thomas Noba et la NCC reçoivent les visites de plusieurs associations et partis politiques

Le président Thomas Noba est résolument engagé dans sa vision de conquête du fauteuil présidentiel ivoirien. Dans cette quête qui consiste tout d’abord à donner à la NCC, son parti, une assise nationale, le président de la Nouvelle convergence citoyenne, ne donne pas dans l’immobilisme. Mardi 25 février à sa résidence de Cocody, le candidat déclaré au prochain scrutin présidentiel a accordé une audience à quatre formations politiques actives sur l’échiquier politique nationale.

Il s'agit du Rassemblement démocratique pour la Côte d’Ivoire (RDPCI), du Parti national du renouveau, du Consensus démocrate africain (CDA) et du parti ivoirien des agriculteurs (PIA). Depuis le lancement des activités de son parti en 2018, le président de la NCC a multiplié les actions sur le terrain. « Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas de bruits inutiles que nous ne sommes pas aussi en majorité.

La surprise de 2020 sera difficile à avaler pour certains », a-t-il prévenu, lundi dernier, alors qu’il recevait des représentants de plus d’une soixantaine d’ONG, regroupés au sein de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités.

Thomas Noba œuvre en effet pour un renouvellement de la classe politique à travers un nouveau contrat social qui place l’avenir de la jeunesse au cœur de ses préoccupations. «Il nous faut dorénavant une Côte d’Ivoire unie et non des dirigeants partisans des intérêts claniques et élitistes », a-t-il argué.