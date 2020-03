Marie Louise Asseu: Son unique fils, Herman Doudou, tué en Ukraine

Plus de trois ans après la mort de la comédienne Marie Louise Asseu, son unique fils Herman Doudou a été retrouvé mort à Kiev dans la capitale de l'Ukraine.

Le fils de Marie Louise Asseu retrouvé mort en Ukraine

Plus de trois ans après la décès de la talentueuse comédienne ivoirienne Marie Louise Asseu, survenu le 7 Décembre 2016, des suites d'un AVC, l'on apprend la mort assez mystérieuse de son unique fils, Herman Doudou. Selon les informations qui nous parviennent, le corps sans vie du fils de la défunte comédienne, emballé dans un sachet, a été retrouvé par la police ukrainienne à Kiev, dans la capitale, dans des conditions non encore élucidées.

Le jeune homme avait été aperçu pour la dernière fois le 25 Décembre 2019. Il aurait ensuite été enlevé par des inconnus et depuis lors, il était donc porté disparu jusqu'à ce que sa mort soit annoncée mardi 3 mars 2020. Ce Mercredi 4 Mars, les compatriotes ivoiriens de la victime, vivant avec en Ukraine, devraient se rendre à la morgue pour la reconnaissance officielle du corps sans vie de leur camarade qui était en Ukraine pour ses études.

Cette mauvaise nouvelle enflamme la toile depuis ce mercredi matin, suscitant des réactions de nombreux internautes qui ont exprimé leur compassion face à cette tragédie. D'autres internautes, soupçonneux, demandent aux autorités ivoiriennes de réclamer des comptes à l'Ukraine afin que justice soit faite sur la mort du jeune Herman Doudou.

''Ce crime odieux ne doit en aucun cas rester impuni. Il faut que nos autorités traquent la République Ukrainienne pour qu'elle nous donne des détails concrets de l'assassinat d'un ivoirien dans leur pays. Parce que si c'etait l'inverse, je pense qu'ils auraient fait la même chose'', a commenté un internaute ivoirien.

Vaste pays d'Europe de l'Est, l'Ukraine est devenu durant ces dix dernières années, une destination de plus en plus privilégiée pour les étudiants Ivoiriens, désirant poursuivre leurs études à l'extérieur. Et ce, en raison notamment de l'accessibilité financière des études et des spécialisations qu'on y retrouve.