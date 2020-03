Affaire "mort d'Hermann Doudou", fils de Marie Louise Asseu: La vérité

Rebondissement dans l'affaire Hermann Doudou, l'unique fils de la défunte comédienne Marie Louise Asseu, dont la mort avait été annoncée par plusieurs médias ivoiriens ce mercredi matin. En effet, le frère de la comédienne a démenti l'information.

Le corps retrouvé à Kiev n'est pas celui de Hermann Doudou, le fils de Marie Louise Asseu

C'est la confusion totale autour de la vie de Hermann Doudou, le fils de la défunte comédienne ivoirienne, Marie Louise Asseu. Après que son décès a été annoncé sur les réseaux sociaux et par plusieurs médias ivoiriens ce mercredi matin, une autre information vient de tomber, disant que le corps sans vie découvert mardi 3 mars 2020 dans les rues de Kiev, la capitale de l'Ukraine, n'est pas celui du fils de la comédienne.

C'est le frère de Malou, donc oncle de Hermann Doudou, répondant au nom de M. Anassin, qui a donné l'information à travers une publication sur la toile. ''Le corps retrouvé n’est pas celui de Hermann Doudou. Ce corps a bel et bien été identifié. Je ne suis comptable d’aucune information du décès du fils de Marie Louise Asseu. Mon fils Hermann n’a peut être pas été retrouvé mais il n’est pas mort non plus. C’est ma ferme conviction'', a écrit l'oncle d'Herman Doudou.

Autrement dit, si l'unique fils de Marie Louise Asseu reste porté disparu depuis le 25 décembre 2019, rien ne dit qu'il est décédé à ce jour. Toutefois, cette situation confuse inquiète fortement son oncle M. Anassin qui demande aux autorités ivoiriennes de mettre tout en oeuvre afin de retrouver le jeune Hermann Doudou parti en Ukraine pour des études.

”C’est le moment pour les autorités ivoiriennes de mettre un accent particulier sur la recherche de Hermann Doudou afin de le conduire au pays; rien n'est encore tard. Nous avons énormément souffert de la mort de sa mère. Pas la peine de creuser la douleur avec une autre mort. Merci de comprendre et de nous aider”, a-t-il imploré.