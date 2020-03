Titrologie: Revue de presse ivoirienne du vendredi 6 mars 2020

La revue de presse ou la titrologie de ce vendredi 6 mars est dominée par un seul fait. Il s'agit de la décision du chef de l'État, Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire.

Revue de presse: Alassane Ouattara au coeur de l'actualité de ce vendredi

Le président Alassane Ouattara a annoncé jeudi son retrait de la course à la prochaine élection présidentielle. Toute la presse ivoirienne en a fait l'écho ce vendredi 6 mars 2020.

''A 7 mois de la présidentielle, Ouattara flingue ses adversaires et libère ses partisans", peut-on lire à la Une de L'inter. Soir Info pointe à sa Une ''Hier, à Yamoussoukro, Ouattara annonce sa non candidature à la présidentielle, des ministres dont Kandia, Myss Belmonde et autres pleurent à chaudes larmes''.

L'Expression indique à sa page d'accueil ''Alassane Ouattara dit non à un 3e mandat, Merci pour la leçon et le travail abattu".

Le Rassemblement affiche à sa page d'accueil ''Dignité, respect de la parole, paix: encore une fois, Ouattara a promis, il a fait''.

"3e mandat, constitution, présidentielle 2020, Ouattara prend une décision historique'', pointe Le Mandat. Le Jour Plus mentionne à sa première page: ''présidence de la République, l'aurevoir de Ouattara fait couler des larmes".

Le Matin affiche également à sa Une: ''Devant les députés et les sénateurs hier à Yamoussoukro, Ouattara provoque un séisme politique''.

Des quotidiens ivoiriens vont même jusqu'à comparer Alassane Ouattara à l'ancien président sud-africain, feu Nelson Mandela.

''Son retrait à la présidentielle, après Nelson Mandela, Ouattara est entré dans l'histoire de l'Afrique hier'', affiche L'Essor Ivoirien.

Le Patriote indique à sa Une ''Alassane Ouattara, notre Mandela''. Les journaux proches de l'opposition se sont également intéressés à la non candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2020.

"Ouattara renonce à un troisième mandat, son camp pleure et accepte", indique Notre Voie quand le Nouveau Réveil mentionne à sa Une: ''Face aux députés et sénateurs hier à Yamoussoukro, le discours d'au revoir de Ouattara aux ivoiriens''.

"3e mandat/ acculé, lâché par ses soutiens, Ouattara craque et jette l'éponge", peut-on lire à la Une de Le Temps. Le Quotidien d'Abidjan, lui, mentionne à sa première page: ''Voici les dessous de la décision de Ouattara".