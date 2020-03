Discours à la Nation: Guillaume Soro dénonce la forfaiture de Ouattara

Comme promis, Guillaume Soro s'est adressé à ses compatriotes et aux observateurs de la vie politique ivoirienne. Dans son adresse, l'ancien Chef du Parlement a totalement déconstruit le discours prononcé par Alassane Ouattara devant le congrès le 5 mars dernier.

Guillaume Soro apporte sa réplique à Ouattara

Alassane Ouattara était face aux Députés et Sénateurs réunis en Congrès, le jeudi dernier à Yamoussoukro, et s'est prononcé sur l'état de la Nation. Au cours de son allocution, le président ivoirien a annoncé sa non candidature à l'élection présidentielle de 2020, avant d'indiquer qu'il se fera succéder par une jeune génération.

Cependant, Guillaume Soro, en rupture de ban avec le camp présidentiel, a tenu à apporter une réplique cinglante au discours de son désormais ancien mentor. "La malice politique qui vise à capitaliser cette non candidature ne doit pas faire diversion", à déclaré l'ancien Président de l'Assemblée nationale, lors de son discours à la Nation, prononcé ce samedi 7 mars 2020.

Avant d'ajouter : "Renoncer à violer la Constitution excusée du peu est la moindre des choses". Aussi, salue-t-il la décision du président Ouattara de "se conformer (enfin) à la loi fondamentale qui lui interdit de briguer un troisième mandat présidentiel."

Le Député de Ferkessédougou dénonce toutefois "une dévolution successorale du pouvoir suprême par le biais d'une manoeuvre constitutionnelle". Car pour lui, "le pouvoir appartient au peuple. Ce n'est ni un héritage, ni un legs. Il ne se transfert pas. C'est au seul peuple de Côte d'Ivoire d'élire son Président de la République".

