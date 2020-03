Avant le retrait du Président Ouattara, Me Zéhouri fait des propositions

Me Zéhouri Bertin, Président de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire (ODAP-CI), attend encore plus du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara malgré l’annonce solennelle de ce dernier de se retirer de la course à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

"Corruption, égalité des peuples, justice": Me Zéhouri Bertin interpelle Ouattara

L’homme de droit présenté comme l'une des valeurs sûres de la région du Lôh-Djiboua, a partagé son opinion dans une déclaration dont copie nous est parvenue. Saluant d’entrée la décision courageuse de l’actuel chef de l’exécutif ivoirien de ne pas briguer un 3e mandat, le flambeau du Lôh-Djiboua n'a pas hésité à interpeller le président Ouattara sur un certain nombre de prérogatives qui, si elles étaient appliquées, contribueraient à parachever l’acte républicain posé par le chef de l'Etat ivoirien, jeudi 5 mars dernier devant les parlementaires réunis en congrès à Yamoussoukro.

« Monsieur le Président, notre soif d'avoir un espace national digne de votre acte républicain du moment, ne doit souffrir d'aucun déficit de liberté non plus que d'égalité », a plaidé le candidat non élu aux récentes élections régionales dans le Lôh-Djiboua. En s’exprimant ainsi, Me Bertin Zéhouri souhaite que le président Alassane Ouattara se penche sur la question de l’indépendance de la justice ivoirienne avant le passage du flambeau à une «génération nouvelle ».

« (…) Avant de passer le témoin, nous vous prions de nous encourager à renforcer la juste et exacte application des lois de la République afin que ne soient privés de liberté que ceux qui le méritent ; les autres dont la culpabilité n'est pas établie ou dont le tort se limite à l'expression de leur liberté humaine inaliénable, parfois à des actes mineurs de la vie, devraient être restitués à la liberté par notre justice », a émis le Notaire-Conseil.

Sur la question de la corruption, le Président de l'ODAP-CI a dit sa part de vérité. « Qu’espérer d' un témoin transmis à un système où la transparence manque au rendez-vous de l'espérance voire à un système? On pourrait toujours regretter la corruption », a-t-il alerté. Puis Me Zehouri Bertin d’ indiquer que l’égalité entre les Ivoiriens protégés par la constitution, devrait inciter les décideurs à ne point sélectionner les offres de progrès par l'appartenance ethnique ou politique, mais par la seule clé du mérite.

Selon le Notaire-conseil, l’amour pour la démocratie du président d'honneur du RHDP, devrait se couronner par la construction des libertés et de l'égalité; socles sur lesquels les générations nouvelles pourront dresser l'étendard hardi du progrès économique impulsé par le travail acharné de l’ancien directeur général adjoint du FMI depuis son accession au pouvoir il y a un peu près de 10 ans.

«Dès lors, la croissance, mieux partagée, donnerait goût, couleur et parfum d'éternité à votre héritage si douloureusement légué à votre pays et à l'Afrique », a conclu le Flambeau du développement du Lôh-Djiboua.