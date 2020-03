Fâché avec Debordo à cause de Carmen Sama, Bebi Philip reste pro

L'arrangeur ivoirien, Bebi Philip, a livré la chanson "Que du Saal" de Debordo Leekunfa malgré la discorde qui est née entre les deux hommes à cause de Carmen Sama, la veuve de dj Arafat.

Debordo Leekunfa salue le professionnalisme de Bebi Philip

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, a crée une grosse discorde entre deux ex amis et collaborateurs de son défunt mari, Debordo Leekunfa et Bebi Philip.

En effet, Mister Bbp n'a pas du tout apprécié la proposition que lui a faite Debordo, l'invitant à sortir avec la veuve du boss de la Yorogang, sous prétexte qu'Ange Didier Houon aurait couché avec l'ex femme du très telentueux arrangeur-chanteur ivoirien.

Debordo Leekunfa s'était même proposé comme intermédiaire entre Bebi Philip et la belle Carmen Sama. Opah la nation dira plus tard avoir tenu ces propos dans le but d'énerver les chinois (fans de Dj Arafat) qui, selon lui, ont pris l'habitude de s'attaquer à lui à chacune de ses publications sur les réseaux sociaux.

De son côté, Bebi Philip a qualifié l'attitude de Debordo de pathétique et a formellement manifesté la volonté de ne pas associer son image à cette polémique. ''C'est pitoyable! Juste pour créer l’engouement autour d’un morceau...Je refuse d'associer mon image à de mauvaises attitudes'', avait posté Bebi Philp sur facebook.

En riposte, Debordo Leekunfa a annoncé la fin de sa collaboration avec Bebi Philip, prédisant même la fin de la carrière de celui là même qui a arrangé la quasi-totalité de ses chansons.

Il avait ensuite affiché une fausse crainte de voir Mister Bbp confisquer son prochain morceau intitulé "Que du saal(Qds)" dont la sortie est prévue pour le 15 marsprochain.

"...Faut pas le gars va me dire que le fichier de Que du Saal a disparu ...'', s'était inquiété Le Mimi national. Après quelques jours d'angoisse, Debordo Leekunfa est enfin rassuré car Bebi Philip est resté professionnel et lui a rendu sa chason dans le délai.

C'est Le Mimi lui-même qui a donné l'information ce vendredi. ''Ouuuf enfin! Je viens de recevoir la musique Qds. C'est vrai qu'on ne bossera plus ensemble. Mais faut reconnaitre que tu as fait du bon travail sur cette musique. Tu t'es donné à fond. Merci et Bravo'', a écrit Debordo qui donne donc rendez-vous à ses fans ce dimanche 15 mars à 23h59 pour la sortie officielle de Qds.