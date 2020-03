Face aux ravages du Coronavirus: Blé Goudé suspend toutes ses visites

Face à la pandémie du Coronavirus, le mot d'ordre est clair en Europe : « Restez chez vous ! » Charles Blé Goudé, en liberté sous conditions en Hollande, vient donc de suspendre toutes les activités de son parti, le Cojep, y compris les nombreuses visites qu'il reçoit dans son lieu de résidence à La Haye.

Charles Blé Goudé se barricade contre le Coronavirus

L'ampleur de la pandémie à Coronavirus devient de plus en plus inquiétante à travers le monde. Les autorités des différents États, qu'ils soient déjà atteints ou pas encore, prennent des dispositions idoines afin d'éviter une propagation de cette nouvelle maladie, que les systèmes sanitaires du monde, notamment l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont jusque-là du mal à maîtriser.

En Côte d'Ivoire, le Président Alassane Ouattara a convoqué, ce lundi 16 mars 2020, le Conseil de sécurité en vue de prendre des mesures qui s'imposent pour éviter que ses compatriotes soient contaminés en grand nombre et que l'épidémie prenne des proportions quasi incontrôlables comme en Chine et dans certains pays européens. Ainsi, le Conseil a décidé de la fermeture des établissements scolaires, universitaires, des grandes surfaces, et autres boites de nuit, la mise en quarantaine des personnes infectées et l'application des mesures d'hygiène par chaque citoyen.

Charles Blé Goudé, conformément à nos fréquentes interpellations dans de précédents articles, a décidé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, ce lundi 16 mars, de suspendre toutes les activités de masse de son parti. Ainsi, « après avoir entendu son Médecin particulier, Dr Patrice SARAKA et les experts en santé et hygiène publique au sein du parti sur l’évolution de la situation sanitaire liée au COVID 19 en Côte d’Ivoire et dans le monde », le président du Cojep a donc pris la décision du report à une date ultérieure de « l’inauguration du nouveau siège et la rentrée politique du COJEP en Côte d’Ivoire et en Europe ».

Poursuivant, il ajoute : « Toutes les visites au Président du parti, à La Haye, sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Toutes les activités de masse au sein du parti (Assemblées générales, Conseils de coordination, de département et de région, meetings, etc.) sont également suspendues jusqu’à nouvel ordre. »

Notons que depuis sa mise en liberté sous conditions, Blé Goudé Charles reçoit de nombreuses visites, notamment des journalistes, des amis et connaissances, des communautés ethniques originaires de la Côte d'Ivoire et bien de visites individuelles. Le président du parti exhorte cependant « les uns et les autres au respect scrupuleux des mesures de précaution telles que recommandées par les autorités sanitaires. »