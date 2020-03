Coronavirus: La FIF suspend tout, le concert de Petit Denis reporté

La Fédération ivoirienne de football ( Fif) a décidé de suspendre toutes ses compétitions afin d'éviter les risques de propagation de l'épidémie de Coronavirus.

Le Coronavirus contraint la Fédération ivoirienne de football à suspendre toutes ses compétitions

Le Covid 19 ou encore le Coronavirus est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Plusieurs cas positifs ont été signalés dans le pays en moins d'une semaine. Une situation qui a contraint les autorités ivoiriennes à prendre certaines mesures pour empêcher la propagation de cette épidémie qui a déjà occasionné de nombreux morts à travers le monde.

Ainsi, tous les établissements scolaires, secondaires et universitaires resteront fermés sur une période de 30 jours. Les espaces réunissant du monde tels que les maquis et boîtes de nuit doivent également arrêter momentanément le service. C'est dans cette même logique que la Fédération ivoirienne de football a décidé de suspendre toutes ses compétitions.

Il s'agit notamment des championnats de première, de deuxième et de troisième divisions, de la Coupe nationale et bien d'autres. L'information émane d'un communiqué publié ce mardi par l'instance dirigeante du football ivoirien. ''Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football informe les clubs et tous les acteurs du football ivoirien que conformément aux mesures prises par le Conseil national de sécurité, tous les matchs programmés par la Ligue professionnelle de football et la ligue amateur de football sont suspendus pour une période de quinze jours, renouvelable, à compter de ce jour. La direction exécutive de la Fédération ivoirienne de football se tient à la disposition des clubs et des acteurs du football pour toutes informations complémentaires'', indique la FIF.

Notons que la Fédération ivoirienne de Rallye, a, elle aussi, suspendu toutes ses activités pour une durée indéterminée. Plusieurs autres événements sont suspendus en raison du Coronavirus, notamment la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumanbo (Femua 13) initialement prévue du 14 au 19 avril prochain, reportée à une date ultérieure. Le concert de l'artiste Zouglou, Petit Denis, prévu pour le 27 mars prochain a aussi été ajourné.